Deshalb würde Yvonne Catterfeld niemals am ESC teilnehmen

Yvonne Catterfeld (45) sorgt mit einer überraschenden Aussage für Aufsehen: Die bekannte Sängerin und Schauspielerin schließt eine Teilnahme am Eurovision Song Contest kategorisch aus. Im Interview mit dem Radiosender RPR1 sagte Yvonne, dass sie "einen Riesenrespekt vor all den ESC-Teilnehmern" habe, für sie persönlich sei das aber "zu riskant". Aktuell ist Yvonne wieder in einer Beziehung, doch auch das private Glück ändert nichts an ihrer ESC-Entscheidung. Für Deutschland werde sie sich nicht auf die große Eurovision-Bühne wagen.

Statt im Rampenlicht der internationalen TV-Bühne zu stehen, war Yvonne zuletzt eher hinter den Kulissen aktiv: Gemeinsam mit Stefan Raab (58) und Elton (54) bildete sie die Hauptjury für den deutschen Vorentscheid zum ESC. Die Aufgabe als Jurorin sieht die Sängerin ganz anders als eine eigene Teilnahme. "Wenn ich ein neues Album rausbringe, ist das was anderes, als wenn du für die Nation dastehst", erklärte sie. Offensichtlich fühlt sie sich mit ihrer Musik auf der Bühne wohler, wenn nicht der Druck des internationalen Wettstreits dahintersteht.

Yvonne ist seit vielen Jahren im Musikgeschäft erfolgreich und hat sich nebenbei auch als Schauspielerin einen Namen gemacht. Privat hält sich die Künstlerin meist eher bedeckt, ließ aber durchblicken, dass sie aktuell wieder verliebt ist. Ihr Sohn steht für sie nach eigener Aussage immer an erster Stelle, und sie genießt es, Beruf und Muttersein zu verbinden. Trotz ihrer öffentlichen Karriere legt sie Wert darauf, sich selbst treu zu bleiben und nicht jeder großen Herausforderung um jeden Preis nachzugeben. Ihre ESC-Absage zeigt, wie wichtig ihr Authentizität und ein gutes Bauchgefühl bei beruflichen Entscheidungen sind.

RTL / Raab ENTERTAINMENT / Willi Weber Elton, Yvonne Catterfeld, Stefan Raab, Max Giesinger und Barbara Schöneberger

Instagram / yvonne_catterfeld_offiziell Yvonne Catterfeld und ihr Sohn im Juni 2023

