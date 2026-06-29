36 Kilo weniger: Jolina Mennen schwört auf diese Regel

Bei einem Event in Hamburg war Jolina Mennen (33) kaum wiederzuerkennen: Die Socialmediastars zog auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich – aber nicht nur wegen eines glamourösen Outfits. Die 33-Jährige hat in den vergangenen anderthalb Jahren ganze 36 Kilogramm abgenommen und sieht dadurch völlig verändert aus. Wie ihr diese beeindruckende Gewichtsabnahme gelungen ist, verriet sie offen gegenüber RTL. "Ich mache zwei bis drei Stunden Sport am Tag und seit ein paar Monaten ernähre ich mich vegan. Das hat auch was dazu beigetragen, weil ich viel mehr selber koche und bewusster esse, statt mir unterwegs schnell irgendwas zu holen", erklärt sie. Auf eine Abnehmspritze habe sie dabei ganz bewusst verzichtet.

Den entscheidenden Schritt auf ihrem Weg zur Gewichtsabnahme sieht Jolina jedoch nicht in Sport oder Ernährung, sondern in einer anderen Entscheidung. "Ich würde sagen, mein Hauptschritt war im ersten Moment, dass ich mit dem Alkoholtrinken aufgehört habe. Das hat bei mir einfach eine riesige Veränderung gemacht", so die Influencerin. Der Auslöser für ihre Veränderung war ein Schock: Rund ein Jahr nach ihrer Teilnahme am Dschungelcamp 2023 wurde sie bei einer Bewerbung für eine Krankenversicherung als adipös eingestuft – ein Weckruf, der sie dazu brachte, ihr Leben komplett umzustellen.

Beim selben Event in Hamburg sprach auch Bahar Kizil (37) über ihre eigene Abnehmreise. Die ehemalige Monrose-Sängerin hat bereits rund 20 Kilogramm verloren, hat aber noch größere Ziele vor Augen. "Ich möchte 50 Kilo runter haben. Wenn es früher schon für mich passt und ich gesund genug bin, dann reicht es mir natürlich auch. Ich sollte das nicht nur an einer Zahl festmachen", sagt die 37-Jährige. Während Jolina vor allem auf Sport und Verzicht setzt, vertraut Bahar auf EMS-Training und eine langfristige Ernährungsumstellung.

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Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Juni 2026

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Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Influencerin

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Imago Bahar Kizil bei der Jubiläumsparty von bonprix im Curio Haus in Hamburg