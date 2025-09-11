18 Kilo weg: Waage klaute Jolina Mennens Selbstwertgefühl

Die polarisierende Transgender-Influencerin Jolina Mennen (33) hat mit ihren Fans eine erkenntnisreiche Erfahrung geteilt. In einem Live-Update auf Instagram berichtete die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin von einem Besuch bei einem Personal Trainer, der ihre Welt auf den Kopf gestellt habe. Bei der Trainingseinheit wurde sie gründlich vermessen und eine Körperfettberechnung durchgeführt. Das Ergebnis: 30 bis 31 Prozent Körperfett – deutlich weniger als die 37,5 Prozent, die ihre günstig erstandene Waage zu Hause anzeigt. "Von dieser Waage lasse ich aber mein Leben und mein Selbstwertgefühl diktieren", gestand Jolina ihren über 337.000 Followern – räumte jedoch ein, lediglich 24 Euro für die "schei* Waage" ausgegeben zu haben.

Die überraschende Diskrepanz zwischen den Ergebnissen der Waage und der professionellen Messung war für die gebürtige Bremerin ein Augenöffner. Sie gab zu, wie sehr ihr Alltag und ihre Selbstwahrnehmung von den falschen Zahlen beeinflusst wurden. "Ich rede manchmal so eklig mit mir selbst, bin manchmal fast hasserfüllt mir gegenüber", offenbarte Jolina, die auch über ihre Beauty-Eingriffe spricht, gewohnt offen. Erst durch die Korrektur ihres Trainers konnte sie erkennen, wie fehlerhaft ihr bisheriger Umgang mit sich selbst war. "Meine Denkweise wurde heute komplett auf den Kopf gestellt", erklärte die Influencerin und betonte, dass sich allein dafür der Besuch beim Personal Trainer gelohnt habe.

Jolina, die vor ihrer Social-Media-Karriere als Nachhilfelehrerin, Tanzlehrerin, Kellnerin und Make-up-Artist gearbeitet hat, hat durch diese Erfahrung offenbar einen wichtigen Schritt in Richtung eines positiven Selbstbildes gemacht. Seit ihrer Transition führt die ehemalige YouTuberin ihr Leben als Frau und betont immer wieder, wie schwierig, aber auch bereichernd dieser Weg war. Mit ihrer Reichweite auf Social Media inspiriert sie Menschen, sich selbst zu akzeptieren, und teilte nun auch diese lehrreiche Lektion: "Ich lasse mein Selbstwertgefühl nicht mehr von einer sprichwörtlich billigen Waage bestimmen." Gemeinsam mit dem ebenfalls queeren Influencer Twenty4tim (24) sorgt sie mit ihrem eigenen Podcast "Keine echten Männer" für Begeisterung beim Publikum.

Anzeige Anzeige

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Mai 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Twenty4tim und Jolina Mennen, Mai 2025