Jolina Mennen war zwei Jahre in einer geheimen Beziehung

Mit einer überraschenden Enthüllung hat sich Jolina Mennen (33) jetzt an ihre Community gewandt: In der ersten Folge ihres Podcasts "Prise Chili" verrät die Influencerin unter Tränen, dass sie die vergangenen zwei Jahre heimlich in einer Beziehung war. Die Partnerschaft ist seit einem Monat beendet. Der Schmerz darüber ist Jolina deutlich anzuhören. "Ich habe etwas bewusst nicht mit euch geteilt und das ist die Tatsache, dass ich die letzten zwei Jahre in einer Beziehung war, in einer so unglaublich wunderschönen Beziehung", gesteht sie direkt zu Beginn der Folge. Ein Jahr nach der Trennung von ihrem Ex-Mann Florian, die im März 2023 öffentlich wurde, habe sie in dieser geheimen Liebe ihr Glück wiedergefunden.

Den Grund, warum sie die Beziehung so lange für sich behielt, erklärt Jolina mit ihren negativen Erfahrungen aus ihrer früheren, sehr öffentlich geführten Ehe. "Ich möchte mehr sein als mein Beziehungsstatus. Ich möchte als Jolina genug sein", betont sie im Podcast. Es sei "eine schöne Abwechslung" gewesen, etwas zu haben, "was so meins ist". Doch die Trennung vor rund einem Monat habe sie tief getroffen: "Für mich hat sich dieser Moment angefühlt, als wär ein Teil von mir gestorben. Als hätte ich jegliche Hoffnung auf ein morgen verloren und als wäre es mir auch egal, ob es ein Morgen gibt." Ihr Ex sei ihr "Hoffnungsschimmer" aus einer sehr dunklen Phase gewesen und habe ihr gezeigt, "dass es einen Grund gibt, um weiterzumachen und dass das Leben so etwas Besonderes ist".

Wer hinter der geheimen Beziehung steckt, will die Influencerin strikt für sich behalten. Ihr Ex-Partner habe sich von Anfang an bewusst gegen öffentliche Auftritte entschieden und sei auf keinem ihrer Kanäle je zu sehen gewesen. "Ich bitte auch jeden, der diesen Podcast hört, inständigst die Privatsphäre meines Ex zu respektieren", appelliert Jolina an ihre Zuhörer. Dabei betont sie ausdrücklich, dass er sich nie für sie geschämt habe: "Er ist so stolz auf mich und auf den Weg und die Entwicklung, die ich irgendwie hingelegt habe." Jolina wurde einer breiteren Öffentlichkeit unter anderem als TV-Kandidatin bekannt. So nahm sie beispielsweise im Jahr 2023 am Dschungelcamp teil. Durch ihre Internetkarriere machte sich die Influencerin allerdings erstmals einen Namen.

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Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Mai 2025

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Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Realitystar

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Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Influencerin