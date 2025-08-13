Abstinent: Jolina Mennen zelebriert ein Jahr ohne Alkohol

Jolina Mennen (32) hat jetzt einen ganz besonderen Meilenstein erreicht: ein Jahr ohne Alkohol! Die Social-Media-Ikone teilte ihre Freude in einem emotionalen Reel auf Instagram, in dem sie symbolisch eine Flasche Alkohol in die Spüle gießt. Zur Feier des Tages gönnt sie sich ein Stück Kuchen und liest eine liebevoll an sich selbst gerichtete Dankeskarte. Eindrucksvoll sind auch die Rückblicke, die sie im Reel zeigt: wilde Partynächte, emotionale Tiefpunkte und schließlich die positiven Momente aus dem vergangenen Jahr, das sie komplett alkoholfrei verbrachte. "Ich hab's geschafft, Happy 1 Jahr sober", schrieb sie stolz dazu.

Das vergangene Jahr brachte für Jolina offenbar einige Veränderungen. Wie sie selbst schreibt, habe sich ihr Leben völlig auf den Kopf gestellt – oder vielmehr endlich wieder in die richtige Spur gefunden. Zu diesem persönlichen Erfolg kündigte sie an, am Freitag ihr Comeback auf YouTube zu feiern. Dort will sie offen über ihre Erfahrungen sprechen und den Weg zu ihrem ersten Jahr ohne Alkohol mit ihrer Community teilen. Ihre Fans dürfen sich also auf eine ausführliche Reflexion und tiefere Einblicke freuen.

Bereits in früheren Beiträgen machte die Social-Media-Persönlichkeit deutlich, wie belastend der Einfluss von Alkohol auf ihr Leben war. Damals erklärte sie auf Instagram: "Bei mir war Alkohol sehr persönlichkeitsverändernd. Ich mag die Person nicht, zu der ich werde, sobald ich etwas trinke, und allein das ist für mich Grund genug, es sein zu lassen." Zwar habe sie nie täglich getrunken, doch empfand sie den Konsum als so problematisch, dass sie sich für einen kompletten Verzicht entschied. Heute blickt sie stolz auf diese Entscheidung und zeigt, wie sehr ihre neue Lebensweise sie erfüllt.

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen feiert ein Jahr ohne Alkohol

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Mai 2025

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Influencerin

