30 Kilo leichter: Jolina Mennen teilt Vorher-Nachher-Foto

Jolina Mennen (33) hat auf Instagram einen beeindruckenden Meilenstein ihrer persönlichen Reise geteilt. Die Influencerin zeigte ihren Followern jetzt einen Vorher-Nachher-Vergleich, der ihren bemerkenswerten Wandel deutlich sichtbar macht. Stolz verkündet sie dabei, dass sie insgesamt 30 Kilogramm abgenommen hat – und das alles ohne Schnelldiäten oder vermeintliche Wundermittel. "Mittlerweile sind es sage und schreibe 30 Kilo und nein, es ging nicht über Nacht", berichtet sie. In ihrem Post erklärt Jolina, worauf sie ihren Erfolg zurückführt: "Es ist nicht der eine Zaubertrick oder irgendwelche Wundermittel, sondern ich glaube, eine Kombination aus Bewegung (die mir Spaß macht), bewusster Ernährung (die mir schmeckt und nicht auf Kosten anderer Lebewesen ist) und ganz viel Aufarbeitung meiner persönlichen Psyche."

Dabei betont sie auch die mentale Komponente ihrer Veränderung: "Nicht mehr gegen meinen eigenen Körper zu kämpfen, sondern dankbar dafür zu sein, was er mich jeden Tag leisten lässt, mag für die meisten vielleicht komisch klingen, aber ich kann mich nicht daran zurückerinnern, wann ich jemals so angekommen in meinem Körper war wie aktuell." Ihre Reise sieht sie aber noch nicht als abgeschlossen an. "Nein, ich bin nicht am Ende meiner Reise, sondern möchte noch stärker, schneller, fitter und gesünder werden, mehr bei mir sein und am allerwichtigsten: Ich möchte glücklich sein", schreibt sie weiter.

Schon einige Monate zuvor hatte die Influencerin offen darüber gesprochen, wie sehr sie sich von den Zahlen einer günstigen Körperfettwaage beeinflussen ließ. "Von dieser Waage lasse ich aber mein Leben und mein Selbstwertgefühl diktieren", erklärte Jolina damals ehrlich ihren Followern. Die Überraschung war groß, als bei einer professionellen Messung beim Personal Trainer ein deutlich niedrigerer Körperfettwert festgestellt wurde. "Meine Denkweise wurde heute komplett auf den Kopf gestellt", gestand sie nach dem Termin und betonte, wie lehrreich dieses Erlebnis für sie gewesen sei.

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Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Influencerin

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Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Influencerin

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Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Realitystar