"Einer der krassesten Tage": Jolina Mennen hatte Autounfall

Social-Media-Star Jolina Mennen (33) hat einen Schockmoment hinter sich, der ihr Leben nachhaltig beeinflusst. Die 33-Jährige war am vergangenen Samstag in ihrer Heimatstadt Bremen in einen Autounfall verwickelt, wie sie ihre Follower auf Instagram wissen ließ. In einem emotionalen Post am Sonntag schilderte sie ihre Eindrücke und zeigte dabei ein Video, in dem ihr beschädigtes Auto von einem Abschleppdienst abtransportiert wird. "Gestern war einer der krassesten Tage meines Lebens. Ich weiß wirklich nicht, wie ich so viel Glück haben konnte ...", schrieb die Influencerin und betonte, wie knapp sie einer Tragödie entgangen sei. "Hätte ich auch nur einen Funken weniger Glück, Intuition oder einen minimal langsameren Schutzengel gehabt, wäre ich heute nicht mehr hier."

Details zum genauen Hergang des Unfalls ließ Jolina aus, stellte jedoch klar, dass sie nicht die Verursacherin war. Der Zwischenfall habe sie dennoch tief getroffen. Im Zuge ihres Posts richtete die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin einen Appell an ihre Fans, das eigene Leben und die Gesundheit niemals als selbstverständlich zu betrachten. "Obwohl mir nichts Ernsthaftes passiert ist, hat mir diese Erfahrung die Augen geöffnet, wie dankbar man für das Leben sein muss", erklärte sie und ermutigte ihre Community dazu, innezuhalten und Beziehungen zu pflegen: "Ruft Menschen an, die ihr liebt, und sagt ihnen, wie wichtig sie für euch sind."

Jolina, die durch ihre offene und ehrliche Art auf Social Media bekannt geworden ist, nahm das Ereignis auch zum Anlass, über das eigene Leben zu reflektieren. Die Influencerin, die sich oft mit Themen wie Selbstliebe und Achtsamkeit beschäftigt, brachte ihre Dankbarkeit für die Unterstützung ihrer Follower zum Ausdruck. Der Schock sitzt noch tief, doch sie betonte, welchen Wert sie der gemeinsamen Zeit mit den Menschen, die ihr am Herzen liegen, beimisst. Mit über einer Million Followern ist Jolina für viele ein Vorbild – und dieser Vorfall könnte nun auch andere dazu inspirieren, den Moment zu schätzen.

Anzeige Anzeige

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, YouTuberin

Anzeige Anzeige

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen im Mai 2025