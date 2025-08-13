Jolina Mennen flippt wegen übergriffiger Obdachloser aus

Ein Spaziergang mit ihren Hunden verwandelte sich für Jolina Mennen (32) jetzt in einen regelrechten Nervenkitzel. Spätabends wollte die Influencerin ihre geliebten Vierbeiner ausführen, als plötzlich eine obdachlos wirkende Frau direkt auf sie und die Hunde zugesteuert kam. Laut Jolinas Schilderung auf Instagram versuchte die Frau, die Tiere zu streicheln, doch die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin machte deutlich, dass das nicht in Frage kommt. Trotz mehrfacher Aufforderung, Abstand zu halten, habe die Frau nicht nachgegeben und behauptet, die Hunde würden sie lieben. Für Jolina, die schon öfter mit unangenehmen Situationen dieser Art konfrontiert war, war das besonders belastend.

In ihrer emotionalen Schilderung prangerte die Influencerin die Respektlosigkeit der Frau an, die meinte, Jolina wisse nicht, was ihre Hunde wollen. "Und dann bin ich komplett crashout gegangen. Ich musste meine Hunde beschützen", erzählt sie. Die Liebe zu ihren Vierbeinern ist für die Bremerin grenzenlos: "Meine Hunde sind wie meine Babys", betont sie und macht klar, wie wichtig ihr ihre Tiere sind. Sie weist darauf hin, dass solche Interaktionen immer erst im Gespräch mit dem Halter abgestimmt werden sollten und sie niemanden ungefragt an ihre Tiere lasse. Trotz des Schocks zeigt sich Jolina erleichtert, dass sich die Situation ohne eskalierenden Streit lösen ließ.

Dass Jolina mit Anfeindungen und unangemessenen Kommentaren zu kämpfen hat, ist leider keine Neuheit. Erst kürzlich wehrte sie sich gegen Bodyshaming-Attacken in den sozialen Medien, bei denen ihr Gewicht kritisiert wurde. Offen sprach sie über den Druck und die Ängste, denen sie sich ausgesetzt fühlt, was viele Fans sehr beeindruckte. Die Influencerin hat sich in den vergangenen Jahren durch ihre Authentizität eine loyale Community aufgebaut, die gerade in solchen Momenten hinter ihr steht. Jolinas enge Bindung zu ihren Hunden ist dabei immer wieder ein Herzstück ihrer Posts und Inhalte.

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Realitystar

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, YouTuberin

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, YouTuberin