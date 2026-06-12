Abnehmreise: Jolina Mennen rechnet mit dem BMI-System ab

Jolina Mennen (33) sorgt mit einem neuen Instagram-Post für Aufsehen: Die Social-Media-Bekanntheit teilt mit ihren Fans ein frisches Vorher-Nachher-Foto, das ihren Körper im direkten Vergleich zeigt. Auf den Bildern präsentiert sich Jolina in ähnlicher Pose und macht damit sichtbar, wie sehr sich ihre Silhouette in eineinhalb Jahren verändert hat. Gleichzeitig nutzt die Influencerin den Beitrag, um ein Thema anzusprechen, das ihr besonders am Herzen liegt: Sie will auf das ihrer Meinung nach völlig unsinnige BMI-System aufmerksam machen, wie sie in dem Post erklärt. Ihren Followern verspricht sie dabei ehrliche Einblicke in ihre Abnehmreise – inklusive Zahlen, Emotionen und einer klaren Botschaft.

In ihrem ausführlichen Text unter dem Foto schreibt Jolina offen über die Entwicklung der vergangenen Monate. Sie berichtet, dass sie zu Beginn ihrer Reise einen BMI von 35,9 hatte – medizinisch gilt das bereits als Adipositas Grad zwei. Heute liege ihr Wert bei 24,3 und sei damit gerade noch so vom Übergewicht ins Normalgewicht gerutscht, wie sie erklärt. Dazu schrieb sie: "Dieser Post soll auf das komplett unsinnige BMI-System aufmerksam machen und euch vielleicht zeigen, dass Veränderungen Zeit brauchen. Nein, es war keine Veränderung über Nacht, sondern über 1,5 Jahre, die ich jeden Tag dafür aktiv gekämpft habe." Stattdessen macht sie ihren Fans Mut, auf den eigenen Körper zu hören und Veränderungen in einem Tempo anzugehen, das zu ihnen passt.

Mit ihrer Gewichtsabnahme beschäftigt sich Jolina schon seit Längerem öffentlich und nimmt ihre Community immer wieder auf diesem Weg mit. Bereits zuvor hatte die Influencerin Einblicke in ihre Veränderung gegeben und dabei deutlich gemacht, dass hinter dem Prozess viel Zeit und Konsequenz stecken. Im Zusammenhang mit ihrer Abnehmreise hatte sie schon erklärt, dass sie dabei nicht auf schnelle Lösungen gesetzt habe. Stattdessen sprach Jolina über eine Mischung aus Bewegung, bewusster Ernährung und persönlicher Aufarbeitung. Auch mit dem neuen Vergleichsbild zeigt sie nun erneut, wie wichtig ihr ein offener Umgang mit ihrer eigenen Entwicklung ist.

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Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Juni 2026

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Nicole Kubelka / Future Image Jolina Mennen im November 2023 in Bielefeld

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Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Influencerin