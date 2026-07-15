Wow: Jolina Mennen kann ihren Gewichtsverlust kaum glauben

Wer Jolina Mennen (33) neulich beim Einkaufen im Tierfachhandel beobachtet hat, dürfte sich kurz gewundert haben: Shoppt die Influencerin jetzt etwa für ein ganzes Tierheim? Tatsächlich stapelte sie vor einer Regalreihe mehrere XL-Säcke Hundefutter auf ihren Armen – allerdings nicht für hungrige Vierbeiner, sondern für einen anschaulichen Gewichtsvergleich. Stolze 36 Kilo wog nämlich der Stapel – so viel, wie Jolina über die vergangenen Jahre hinweg an Gewicht verloren hat. "So bin ich früher durch die Gegend gelaufen", stellte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin ungläubig fest, während sie sich unter der Last des Trockenfutters bog.

Jolinas drastische Veränderung sorgt im Netz immer wieder für offene Münder. Auf TikTok teilte die Bremerin nun den neuen Clip, bei dem erneut viele Fans zweimal hinschauen mussten – oder besser gesagt: hinhören. "Ich habe dich im ersten Moment nur an deiner Stimme erkannt", lautet der meistgelikte Kommentar unter dem Video. Jolina ist für zahlreiche Realityfans durch ihren Abnehmerfolg kaum wiederzuerkennen: Heute zeigt sich die Tattooliebhaberin gertenschlank und erntet für ihre "mega krasse" Verwandlung massenweise Komplimente von ihrer Community.

Hinter dem neuen Körpergefühl stecken bei Jolina jedoch harte Arbeit und eine radikale Lebensumstellung. Seit Anfang des Jahres ernährt sich die Beauty-Influencerin komplett vegan und verzichtet konsequent auf Alkohol. Neben Sport, der ihr Spaß macht, setzt sie vor allem auf die Aufarbeitung ihrer mentalen Gesundheit. Auch optisch hat sich einiges verändert: Letztes Jahr ließ sie sich ihre Brustimplantate entnehmen und unterzog sich einer Straffung an Brust und Armen. Für Jolina ist das neue Ich das Ergebnis einer langen, disziplinierten Reise, die sie stolz mit ihren Fans teilt.

Anzeige Anzeige

jolinamennen Jolina Mennen im Juni 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Juni 2026