Hundefreundin: Chiara Antonella will wohl eher keine Kinder

Chiara Antonella (29) und Wladi Gärtner sprechen schon ganz offen über ihre Zukunft als Ehepaar – und dabei wird auch die Familienplanung zum Thema. Im Interview mit dem Reality-TV-Podcast "Blitzlichtgewitter" verraten die beiden Realitystars, dass ihre Hochzeit für 2027 geplant ist. Bevor die Trauung stattfinden kann, hat Chiara allerdings noch eine andere Priorität. "Ich will vorher lieber ein Haus mit Garten", erklärt sie im Interview. Auch bei der Frage, ob vor der Hochzeit noch Kinder geplant sind, lässt sich Chiara in die Karten schauen. "Ich tendiere aktuell zu Hunden", gesteht sie lachend.

Während Chiara sich für 2027 eine traumhafte Feier wünscht, betont sie gleichzeitig, dass das Budget nicht aus dem Ruder laufen soll. Wladi hingegen rechnet bereits mit etwa 50.000 Euro und geht davon aus, dass es am Ende wohl noch mehr werden dürfte. Für den Tag selbst plant Chiara mit gleich drei Brautkleidern – ein schlichtes Statement ist also nicht zu erwarten. Auf TikTok lösen diese Aussagen jedoch gemischte Reaktionen aus. Einige Nutzer üben Kritik an den hohen Budgetvorstellungen und kommentieren etwa: "Man kann auch unvergesslich und wunderschön heiraten mit deutlich weniger Geld und nur einem Kleid." Ein weiterer Nutzer schreibt: "Komplett den Bezug zur Realität verloren."

Die große Hochzeit ist in der Planung seit dem Antrag, den Wladi seiner Partnerin vor einigen Monaten machte. An einem Strand, geschmückt mit Rosen und Blütenblättern, überraschte er Chiara mit einem romantischen Heiratsantrag – inklusive einer leuchtenden Reklame mit den Worten "Heirate mich" im Hintergrund. Chiara sagte "Ja" und teilte die Neuigkeit mit ihren Followern auf Instagram.

Anzeige Anzeige

chiiara_antonella Realitystar Chiara Antonella im September 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Dustin Leonhard Grieß Chiara und Wladi, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

Anzeige Anzeige

Instagram / chiiara_antonella Wladi und Chiara Antonella, "Ex on the Beach"-Paar

Anzeige