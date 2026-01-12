Nach "Temptation Island": Bei Wladi und Chiara gab es Streit

Chiara Antonella (28) und Wladi Gärtner sind das einzige der diesjährigen vier Temptation Island VIP-Paare, die das TV-Experiment erfolgreich über- und bestanden haben. Auch nach der Ausstrahlung sind die beiden Nürnberger noch ein Paar – dennoch waren die Szenen eine weitere Zerreißprobe für ihre Beziehung. "Wenn wir die Folgen gesehen haben, dann gab es Meinungsverschiedenheiten. Wir haben dann schon diskutiert: Wer hat was gesagt, wer hat was gemeint", gesteht Wladi beim Wiedersehen. Chiara kann auch prompt erklären, woran das lag: "Bei mir war es so, man hat das Thema abgehakt. Und danach kommen die Kommentare, Leute schreiben einem… Dann hat man sich schon mitreißen lassen. Da habe ich ihn schon mal angekackt."

Mittlerweile haben die beiden diese Problematik aber in den Griff bekommen. "Nach den ersten paar Folgen haben wir es gut hinbekommen, dass wir uns da nicht so beirren lassen", so Chiara. Für ihre "Temptation Island VIP"-Teilnahme hatten sie ein klares Ziel: Wladi wollte seiner Freundin seine Treue beweisen und damit das Kapitel Seitensprung, den er sich in der Vergangenheit leistete, für immer begraben. Tatsächlich ließ er sich nichts zu Schulden kommen – doch konnte die Blondine dadurch mit der Vergangenheit abschließen? "Ich würde schon sagen, das ist eigentlich kein Thema mehr. Das ist ein großer Beweis – wenn wir Temptation schaffen, dann schaffen wir alles. Und so ist es auch", verriet die 28-Jährige.

Für die beiden Ex on the Beach-Stars endete der Treuetest vor dem wie bei allen Paaren mit dem letzten Lagerfeuer – sie durften sich aber schon davor wiedersehen. Anstatt mit anderen Verführern ging es für sie auf ein gemeinsames Temptation-Date: Am Strand fielen sie sich freudig in die Arme und verbrachten einen romantischen Tag miteinander. Auch im direkten Gespräch mit der Moderatorin Janin Ullmann (44) gab es keine Überraschungen mehr für sie: ruhig und gesittet diskutierten sie ihre kleinen Differenzen aus – und verließen das Format Hand in Hand.

RTL / Dustin Leonhard Grieß Chiara und Wladi, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

Instagram / chiiara_antonella Wladi und Chiara Antonella, TV-Bekanntheiten

