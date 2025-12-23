Tränenreich: Temptation-Wladi reflektiert seine alten Fehler

Auf der Abschlussparty von Temptation Island V.I.P. sitzt Wladi Gärtner mit Aleks Petrovic (34) und einer Verführerin zusammen – und plötzlich brechen alle Dämme. Der Realitystar reflektiert, wie er sich in der Show, aber auch in den letzten Jahren gewandelt hat. "Vor drei Jahren war ich voll der Eklige", gesteht Wladi. Damals betrog er seine Freundin Chiara Antonella (28). Die beiden trennten sich, dann reiste er ihr zu Ex on the Beach nach, um ihr Herz zurückzuerobern – mit Erfolg. Nun hat er sich weiterentwickelt und berichtet stolz von dieser Veränderung. "Ich weiß nicht mal, wie von irgendeiner Frau hier der Arsch aussieht", beteuert Wladi.

Doch neben dem Stolz über seine eigene Entwicklung kommen auch Sorgen auf. Wladi wird nachdenklich und meint traurig: "Ich schwöre, ich werd’ sie verlieren." Er befürchtet, dass seine alten Fehler gemischt mit seinen Eskapaden zu Beginn der Staffel Chiara endgültig von ihm wegtreiben könnten. Dann kommen ihm die Tränen und er lässt sich von Aleks in den Arm nehmen. Wladi schluchzt: "Ich war so ein Bastard!" Er hofft, Chiara kann ihm endlich wirklich vergeben. Aleks tröstet ihn und beschwichtigt: "Sie liebt dich, Bruder, sie liebt dich."

Wladi hat in der aktuellen Staffel "Temptation Island V.I.P." an vielen Stellen eine gute Figur gemacht – und sich somit in das Herz vieler Zuschauer schleichen können. Von den vergebenen Männern war er der Einzige, der Aleks zur Ordnung rief, als dieser sich in der viel besprochenen Off-Cam-Szene abfällig über seine Verlobte Vanessa Nwattu (25) äußerte. Für diesen Ausdruck von Courage gab es seitens der Fans jede Menge Lob. "Wladi schlägt sich super da. Chiara kann voll stolz auf ihn sein", kommentiert ein User auf Instagram.

RTL "Temptation Island V.I.P."-Wladi bricht am Lagerfeuer in Tränen aus.

RTL "Temptation Island V.I.P."-Kandidat Wladi Gärtner

RTL / Dustin Leonhard Grieß Chiara und Wladi, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6