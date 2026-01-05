So endet "Temptation Island VIP" für Chiara und Freund Wladi

In der finalen Folge von Temptation Island VIP wird nicht nur endlich aufgeklärt, ob Aleks Petrovic (34) und Vanessa Nwattu (25) sich tatsächlich trennen – auch Chiara Antonella (28) und Wladi Gärtner haben ihren großen Moment. Statt eines Temptation-Dates dürfen die beiden den Tag gemeinsam verbringen und fallen sich freudig in die Arme. Auf dem Weg zum Lagerfeuer lassen sie die Aufnahmen, die sie bisher gesehen haben, Revue passieren – kurzzeitig kippt die Stimmung. Wladi stößt sich nämlich immer noch an einer Szene, in der ein Verführer Schnaps aus dem Bauchnabel seiner Freundin trinkt. Chiara findet die Situation harmlos und seufzt frustriert: "Gott, dass das so eine Diskussion auslöst, hätte ich jetzt auch nicht erwartet..."

Doch beim Lagerfeuer erwarten sie keine neuen Überraschungen. Die beiden Ex on the Beach-Stars können ihre Differenzen ruhig und gesittet ausdiskutieren. Beide sind sich einig, dass sie über ihre stabile und glückliche Beziehung froh sein können – besonders im Vergleich zu den übrigen Kandidaten. Dann stellt Moderatorin Janin Ullmann (44) die alles entscheidende Frage: Kann Chiara die Vergangenheit endgültig loslassen und ihrem Wladi vertrauen? Grund für ihre Teilnahme war nämlich ein Seitensprung zu Beginn ihrer Beziehung. Chiara betont, dass sie nun endlich damit abschließen möchte. Damit ist es offiziell: Chiara und Wladi haben den großen Treuetest auf der Insel der Versuchung bestanden.

Bei keinem der übrigen drei Paare verlief "Temptation Island VIP" so glimpflich wie bei Chiara und Wladi. Aleks und Vanessa trennen sich während des finalen Lagerfeuers, genauso wie Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch. Auch zwischen Melissa Heitmann (29) und Marwin Klute (28) kracht es gewaltig – die beiden raufen sich jedoch zusammen und beenden ihre Beziehung in der Show nicht. Doch ob ihre Verbindung auch die harte Realität nach den Dreharbeiten überstanden hat, bleibt abzuwarten: In der Wiedersehensfolge, die am kommenden Montag ausgestrahlt wird, folgt die finale Aufklärung.

RTL / Dustin Leonhard Grieß Chiara und Wladi, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

chiiara_antonella Realitystar Chiara Antonella im September 2025

Instagram / wladi.jr Wladi Gärtner, Reality-TV-Darsteller