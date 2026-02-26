Diese Stars gratulieren Wladi Gärtner & Chiara zur Verlobung

Chiara Antonella (28) und Wladi Gärtner haben vor wenigen Stunden ihre Verlobung auf Instagram verkündet und dafür etliche Glückwünsche von zahlreichen Realitystars erhalten. Nachdem Wladi seiner Partnerin vor einer traumhaften Strandkulisse einen romantischen Antrag gemacht hatte, sammeln sich in der Kommentarspalte unter dem Verlobungspost jede Menge liebevolle Reaktionen. Von ehemaligen Kollegen bis hin zu engen Freunden – die ehemaligen Temptation Island VIP-Stars können sich über eine riesige Welle der Unterstützung freuen, die ihnen nach der Bekanntgabe des nächsten großen Schritts in ihrer Beziehung entgegenschwappt.

Jessica Hnatyk (25) ließ es sich nicht nehmen, dem Paar zu gratulieren, und schrieb kurz und knapp: "Glückwunsch!". Vanessa Brahimi zeigt sich in den Kommentaren ganz gerührt und schwärmt: "Oh mein Gott, wie schön ist das bitte? Ich weine – herzlichen Glückwunsch, alles Glück der Welt für euch!" Realitystar Paulina Ljubas (29) scheint sich ebenfalls sehr für das Paar zu freuen und kommentiert: "Herzlichen Glückwunsch, endlich!". Auch Paulina Pilch meldet sich mit lieben Worten zu Wort und schreibt: "Oh, wie schön, Glückwunsch." Neben ihnen gratulieren außerdem Dana Feist, Jenny Grassl (25), Aleksandar Petrovic (34), Jennifer Iglesias (27), Laura Morante (35), Laurenz Pesch, Jonathan Steinig (30) und viele weitere Bekannte aus der Reality-Welt.

Für Chiara und Wladi ist der öffentliche Zuspruch ein weiteres Highlight zu ihrem großen Moment am Strand, den sie in einem emotionalen Video festgehalten hatten. Zahlreiche Rosen und Blütenblätter schmückten die romantische Szenerie, während im Hintergrund eine leuchtende Reklame mit den Worten "Heirate mich" zu sehen war. "Ich habe ja gesagt. Immer noch sprachlos", schrieb Chiara zu dem Clip, der den spektakulären Antrag festhielt. Während die Frischverlobten ihren neuen Status feiern, wächst unter ihrem Beitrag die Liste der Glückwünsche weiter an – ein digitales Gästebuch zu einem ganz persönlichen Kapitel.

Instagram / chiiara_antonella Wladi und Chiara Antonella, TV-Bekanntheiten

Instagram / vanessabrahimi Vanessa Brahimi, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmerin

Instagram / chiiara_antonella Waldi Gärtner macht Chiara Antonella einen Antrag