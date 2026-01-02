Jahreswechsel: Sind Chiara Antonella & Wladi noch ein Paar?

Sind Chiara Antonella (28) und Wladi Gärtner noch ein Paar? Die beiden Reality-TV-Bekanntheiten sind aktuell bei Temptation Island VIP zu sehen. Am Montag wird das finale Lagerfeuer ausgestrahlt – dort wird bekannt gegeben, ob die beiden den Treuetest als Paar bestanden haben. Doch nun liefern sie schon vorab einen kleinen Spoiler: Chiara und Wladi haben wohl gemeinsam ins neue Jahr gefeiert.

Der Hinweis ist so klein, dass er schnell übersehen werden könnte. In ihrer Instagram-Story präsentiert Chiara stolz ihr Glitzerkleid für den Jahreswechsel. In Wladis Story ist ganz am Rande eben dieses Kleid zu entdecken. Heißt das, die beiden sind noch ein Paar? Offizielle Statements, ob sie noch zusammen sind, gibt es bislang selbstverständlich nicht – für die Community ist dies allerdings schon Hinweis genug.

Chiara musste sich in der aktuellen Staffel "Temptation Island VIP" nicht nur mit den Problemen ihrer eigenen Beziehung herumschlagen, sie wurde auch in das Drama ihrer Co-Stars involviert. Marwin Klute (28) warf ihr vor, seiner Freundin Melissa Heitmann (29) eine Affäre mit dem Verführer Kevin schmackhaft zu machen. Diesen Vorwurf ließ Chiara jedoch nicht auf sich sitzen und schoss in ihrer Instagram-Story zurück.

RTL / Dustin Leonhard Grieß Chiara und Wladi, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

chiiara_antonella Realitystar Chiara Antonella im September 2025

Instagram / wladi.jr Wladi Gärtner, Reality-TV-Darsteller