"Männerhass": Aleks & Co. kritisieren Temptation-Produktion

In den sozialen Medien halten die Kandidaten von Temptation Island V.I.P. mit ihrer Kritik nicht hinterm Berg. Aleks Petrovic (34), Marwin Klute (28), Laurenz Pesch und Wladi Gärtner fühlen sich unfair behandelt, insbesondere von den Zuständigen hinter der Instagram-Seite zur Show. In der Kommentarspalte eines Clips zeigen sie eine vereinte Front gegen das, was sie als "Männerhass" entlarven wollen. "Wie war das mit 'Für Mobbing und Hate ist kein Platz im Internet' – aber Hauptsache dieser gottlose TI-Account schießt hier immer nur gegen uns Männer und hetzt somit alle gegen uns auf", wütet Aleks und fügt hinzu: "Kotzt mich diese männerfeindliche Doppelmoral hier an!"

Laurenz echauffiert sich in der Kommentarspalte, dass Aufnahmen von ihm falsch zusammengeschnitten und inhaltlich verdreht werden. Er klagt: "Ich weiß nicht, was ihr da fabriziert und warum das so verharmlost wird, aber das ist ja mal Verdrehung der Tatsachen hoch zehn!" Marwin springt ihm zur Seite und kommentiert: "Person hinter diesem Account – keine Ahnung, wer dein Herz gebrochen hat, aber such dir einen anderen Job und lass deinen Männerhass dort raus." Auch Wladi steht seinen Kollegen zur Seite, auch wenn er einen etwas versöhnlicheren Ton anschlägt. "Bin echt enttäuscht... Ihr seid doch kreativer oder ist die zuständige Person im Winterurlaub?", fragt er.

Unter dem Beitrag, den die vier Männer kritisieren, häufen sich Fan-Kommentare, die kategorisch auf der Seite der Frauen stehen. "Reaktion auf Aktion – Männer, hört auf, ständig in die Opferrolle zu gehen", fordert beispielsweise ein User. Laut Aleks geht unter dem Beitrag jedoch nicht alles mit rechten Dingen zu – er wirft dem Accountbetreiber zudem vor, die Kommentare der Männer zu begrenzen und fragt in seiner Instagram-Story provokant nach: "Wie war das mit freier Meinungsäußerung?"

RTL Aleks Petrovic und Marwin Klute bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Die "Temptation Island V.I.P."-Jungs sitzen am Lagerfeuer und sehen eine Partyszene von Chiara.

RTL "Tempation Island V.I.P"-Kandidaten Wladi, Aleks, Marwin und Laurenz 2025.