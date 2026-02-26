Chiara Antonella und ihr Wladi haben sich am Strand verlobt

Chiara Antonella (28) und Wladi Gärtner haben sich verlobt! Die beiden Realitystars gehen den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung und wagen sich an das Eheversprechen. Vor einer traumhaften Strandkulisse überraschte Wladi seine Partnerin mit einem romantischen Antrag, der keine Wünsche offen ließ. Zahlreiche Rosen und Blütenblätter schmückten den Strand, während im Hintergrund eine leuchtende Reklame mit den Worten "Heirate mich" zu sehen war. Die Influencerin sagte natürlich "Ja" zu der Frage aller Fragen und teilte die freudige Nachricht mit ihren Followern auf Instagram. "Ich habe ja gesagt. Immer noch sprachlos", schreibt sie zu dem Video.

In ihrer Story zeigte die Realitydarstellerin sogar ihren funkelnden Verlobungsring und ergänzte: "Es fühlt sich so surreal an." Wladi hatte bei seiner Planung offenbar an jedes Detail gedacht, um seiner Liebsten den perfekten Antrag zu machen. "Er hat an alles gedacht – sogar eine Boyband, haha", verriet Chiara begeistert. Die Fans des Paares sind ebenfalls total aus dem Häuschen. "Wow, herzlichen Glückwunsch", "Yes, ihr habt es geschafft – Glückwunsch" und "Ich hab Gänsehaut – richtig süß", lauten nur drei von vielen weiteren Kommentaren.

In der aktuellsten Staffel von Temptation Island VIP zeigten Chiara und Wladi, wie stark ihr Zusammenhalt wirklich ist. Die beiden Realitystars mussten sich nicht nur Flirtversuchen und Eifersuchtsdramen stellen, sondern auch einem emotionalen Treuetest. Während andere Paare bei der finalen Folge an ihren Differenzen scheiterten, konnten die Influencerin und ihr Partner Unstimmigkeiten klären und ihre Liebe festigen. "Ich möchte endlich abschließen", stellte Chiara damals klar, nachdem es um einen Seitensprung zu Beginn ihrer Beziehung gegangen war. Das Paar verließ die Show glücklich und stärker denn je. Die Verlobung dürfte das Liebesglück nun vollends krönen.

Instagram / chiiara_antonella Waldi Gärtner macht Chiara Antonella einen Antrag

Instagram / chiiara_antonella Chiara Antonellas Verlobungsring

RTL / Dustin Leonhard Grieß Chiara und Wladi, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6