Fans sind total geflasht: Chiara Antonella zeigt ihre Muckis

Realitystar Chiara Antonella (29) sorgt mit einem neuen Clip auf Instagram für mächtig Staunen. In dem Video, das sie jetzt auf ihrem Account gepostet hat, filmt sich die TV-Bekanntheit kopfüber in einem akrobatischen Handstand und präsentiert dabei ihren extrem durchtrainierten Körper. Besonders ins Auge fallen dabei ihre definierten Arme und der krasse Muskeltonus. Zu der Aufnahme schreibt Chiara selbstbewusst: "Sagt Hallo zu meinen Venen." In den Kommentaren sammeln sich daraufhin zahlreiche Nachrichten ihrer Community, die die starke Performance der Influencerin feiern und ihr jede Menge Komplimente dalassen.

Der kurze Fitness-Clip zeigt Chiara ohne Hilfsmittel im freien Handstand, während sie ihre Körperspannung hält und dabei locker in die Kamera schaut. Viele Follower sind davon sichtlich beeindruckt und lassen ihren Respekt in der Kommentarspalte raus. Aussagen wie "Was für Arme, bitte?", "Einfach so gut trainiert – Respekt!", "Maschine" oder "Granate" häufen sich unter dem Post. Einige Fans betonen, wie inspirierend ihre Disziplin im Gym sei und loben, dass ihr Körper bei solchen Übungen so kontrolliert wirkt. Für viele wirkt der Handstand wie eine kleine Showeinlage aus ihrem Trainingsalltag, die deutlich macht, wie viel Arbeit in ihrem muskulösen Look steckt.

Chiara teilt immer wieder Einblicke in ihren Alltag zwischen Dreharbeiten, Social Media und Training – und zeigt dabei gern, wie wichtig ihr ein aktiver Lebensstil ist. Die Influencerin gibt ihren Fans online regelmäßig Updates aus dem Fitnessstudio und aus ihrem Privatleben. Dort spricht sie auch offen über ihre Zukunftspläne mit ihrem Partner Wladi Gärtner, mit dem sie sich bereits verlobt hat und eine Hochzeit ins Auge fasst. Neben Hochzeitsvorbereitungen träumt die Realitybeauty von einem gemeinsamen Zuhause mit Garten und wünscht sich vor allem tierische Begleiter an ihrer Seite. Ihre Social-Media-Community begleitet sie dabei und feiert sie nicht nur für ihre Form im Gym, sondern auch für ihre lebensnahen Einblicke abseits der TV-Kameras.

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Instagram / chiiara_antonella Chiara Antonella, Social-Media Star

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chiiara_antonella Realitystar Chiara Antonella im September 2025

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RTL / Dustin Leonhard Grieß Chiara und Wladi, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6