"Let's Dance"-Star Marta Arndt klärt über blauen Fleck auf

Mit einem deutlich sichtbaren blauen Fleck im Gesicht hat Let's Dance-Profitänzerin Marta Arndt (36) ihre Follower auf Instagram in Aufruhr versetzt. In einer Story wandte sie sich direkt an ihre Community – und an ihrer Oberlippe war dabei eine auffällige Verfärbung zu sehen, die bei vielen für Beunruhigung sorgte. Bevor Spekulationen ins Kraut schießen konnten, ergriff sie selbst das Wort und lieferte gleich eine Erklärung mit: "Bevor ein paar von euch auf falsche Gedanken kommen: Nein, ich wurde nicht geschlagen!", stellte sie klar.

Der Grund für den blauen Fleck ist nämlich ein kosmetischer Eingriff. Marta ließ das Hyaluron in ihren Lippen mithilfe von Hylase auflösen – und als bekannte Nebenwirkung blieb ein Hämatom an der Oberlippe zurück. "Aber das geht komplett weg", beruhigte sie ihre besorgte Community. Damit war für sie das Thema aber noch nicht erledigt: Denn obwohl sie nun zeige, wie ihre Lippen ohne Filler aussehen, machte sie unmissverständlich klar, dass sie sich die Behandlung künftig wiederholen werde. "Also spart euch die Kommentare, 'oh mein Gott, es sieht viel besser aus', 'du brauchst das nicht', blablabla. Es ist mir egal, was ihr sagt. Tatsächlich: Es muss mir gefallen!", betonte sie mit Nachdruck. Außerdem gab sie zu, sich zuletzt auch Wimpern und Augenbrauen liften lassen zu haben – das Ergebnis sei "einfach perfekt".

Marta sorgte zuletzt vor allem durch ihre Teilnahme an der aktuellen "Let's Dance"-Staffel für Aufmerksamkeit, in der sie gemeinsam mit Rapper Milano (28) den zweiten Platz belegte. Während ihrer gemeinsamen Zeit auf dem Tanzparkett kursierten immer wieder Gerüchte über eine mögliche Romanze zwischen den beiden – was beide jedoch verneinten. Auch nach dem Ende der Sendung blieben die beiden in den Schlagzeilen: Milano hatte angekündigt, Marta nach Dubai einzuladen, ehe er sich selbst in den Urlaub verabschiedete – allerdings in eine Luxusvilla in Spanien.

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Instagram / marta.arndt Marta Arndt, Profi-Tänzerin

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Getty Images Milano und Marta Arndt bei der Finalshow von "Let's Dance" in Köln

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RTL / Stefan Gregorowius Marta Arndt und Milano, "Let's Dance"