Milano heizt mit Luxusvilla-Urlaub neue Flirtgerüchte an

Noch vor wenigen Tagen versprach Rapper Milano (28) seiner Let's Dance-Tanzpartnerin Marta Arndt (36) in einem RTL-Interview, sie nach Dubai einzuladen. "Ich bin immer offen für Sonne, für Sand am Meer", erklärte er und machte klar, dass er sich neben Dubai auch Thailand als Reiseziel vorstellen könne. Nun hat sich Milano tatsächlich in den Urlaub verabschiedet – allerdings scheint sein Weg nicht nach Dubai oder Thailand, sondern nach Spanien geführt zu haben. In einer Instagram-Story präsentierte der Musiker eine mediterrane Luxusvilla mit großzügigem Poolbereich und schrieb dazu: "Das ist mein Zuhause für die nächsten paar Wochen ..."

Mit wem Milano die Zeit in der Villa verbringt, lässt er dabei offen. Fans spekulieren jedoch, dass nicht Marta seine Begleitung sein könnte, sondern Influencerin Zoe Salgado. Bereits kurz vor dem Urlaub hatte der Rapper eine weitere Instagram-Story gepostet, in der er seinen Standort in Alicante an der spanischen Mittelmeerküste anzeigte – und dabei einen auffälligen Strauß weißer und rosafarbener Blumen in Szene setzte. Wem die Blumen galten, erklärte er nicht.

Die Gerüchte um Zoe sind nicht neu: Seit dem großen "Let's Dance"-Finale halten sie sich hartnäckig. Damals sorgte ein Moment beim Final-Freestyle zwischen Milano und Marta für Schlagzeilen, den viele Zuschauer als echten Kuss interpretierten. Zoe saß zu diesem Zeitpunkt im Publikum und wirkte auf die Szene alles andere als entspannt. Sowohl Milano als auch Marta wiesen die Liebesgerüchte jedoch zurück und erklärten, die Kameraperspektive habe einen falschen Eindruck erweckt. Milano stellte danach per Videobotschaft klar, dass Marta für ihn eine gute Freundin sei – nicht mehr.

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RTL / Jörn Strojny Milano, "Let's Dance"-Kandidat 2026

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Getty Images Milano und Marta Arndt bei der Finalshow von "Let's Dance" in Köln

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Instagram / milanoo Milano macht Urlaub in Spanien im Juni 2026