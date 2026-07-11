TV-Legende Rudi Carrell (†) träumte immer von "Let's Dance"

Zwanzig Jahre nach seinem Tod erinnert sich seine Tochter Annemieke Kesselaar-Klar an Rudi Carrell (†71) – und lüftet dabei ein TV-Geheimnis. Gegenüber Bild am Sonntag verriet die 68-Jährige, dass ihr Vater einen ganz bestimmten unerfüllten Traum hatte: Er wollte Let's Dance moderieren. "Das ist eine Sendung, die er gerne moderiert hätte", sagte Annemieke. Das Problem: Das RTL-Format feierte seine Deutschland-Premiere erst knapp zwei Monate vor Rudis Tod am 7. Juli 2006 – zu spät, um ihm noch die Chance zu geben, auf dem Bildschirm zu stehen.

Damals übernahmen Nazan Eckes (50) und Hape Kerkeling (61) die Moderation der ersten Staffel. Als Rudi erfuhr, wer die Show führen würde, soll er laut Annemieke gelassen reagiert haben und die beiden für okay befunden haben. Über das heutige Fernsehprogramm wäre der Entertainer jedoch alles andere als begeistert gewesen. "Wenn er das sehen würde, würde er wahrscheinlich herumschreien", sagte Annemieke lachend. Ihrem Vater würden im modernen TV vor allem starke Showpersönlichkeiten fehlen. "Hat es mich denn nie gegeben? Habt ihr nie was von mir gelernt?", hätte er wohl gefragt. Seine Tochter ist heute "sehr stolz" auf das TV-Vermächtnis ihres Vaters. "Die Menschen sollen an die vielen Stunden denken, in denen sie von ihm gut entertaint wurden", lautet ihr Wunsch.

Mit Sendungen wie "Am laufenden Band", "Herzblatt" oder "Rudis Tagesshow" schrieb der gebürtige Niederländer über Jahrzehnte Fernsehgeschichte und prägte die Samstagabend-Unterhaltung. Der Showmaster, der nach einer schweren Krebserkrankung starb, war nicht nur ein Idol für Millionen Zuschauer, sondern hinterließ auch in der Branche bleibende Spuren. So erinnerte sich etwa Florian Silbereisen (44) daran, dass Rudi ihn in einer entscheidenden Phase seiner Karriere mit aufmunternden Worten unterstützt hatte. Auch für Annemieke ist die Verbindung zu ihrem Vater bis heute lebendig: "Ich habe noch immer das Gefühl, ich muss ihn mal eben anrufen, um ihm eine witzige Geschichte zu erzählen", sagte sie.

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Guido Ohlenbostel / ActionPress Rudi Carrell beim Deutschen Comedy Preis 2004 in Köln

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Getty Images Hape Kerkeling bei der Aidshilfe Köln Charity-Gala im Musical Dome Cologne, 1. Dezember 2025

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Imago Nazan Eckes bei den 9. Inhorgenta Awards 2026 in den Bavaria Studios in Grünwald

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