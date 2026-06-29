Marvel-Leak entfacht Wirbel um erste "Doomsday"-Szenen

Im Netz kursieren aktuell angebliche Leaks aus dem kommenden Marvel-Blockbuster "Avengers: Doomsday" – und die Fans drehen durch. Die stark verpixelten Clips sollen echte Szenen aus dem Film zeigen, darunter ikonische Avengers wie Thor und Steve Rogers alias Captain America sowie X-Men-Figuren wie Nightcrawler, Beast, Gambit und Cyclops. Auch Shang-Chi und weitere New Avengers sollen in den Aufnahmen zu sehen sein. Besonders spektakulär: Ein Clip soll angeblich eine Kampfsequenz zeigen, in der Avengers und X-Men gemeinsam gegen Schurke Doctor Doom und die Sentinels antreten. Mittlerweile sind die Videos auf den Social-Media-Plattformen verschwunden – sie wurden mit Verweis auf Urheberrechte entfernt.

Anstelle der geleakten Videos ist nun die Nachricht zu lesen: "Dieses Medium wurde als Reaktion auf eine Meldung des Rechteinhabers deaktiviert." Wer genau hinter der Löschung steckt, lässt sich daraus zwar nicht ableiten, doch für viele Fans ist die Reaktion ein deutliches Signal dafür, dass es sich bei dem Material um echtes Filmmaterial handeln könnte. Gleichzeitig hatten schon vor der Löschung einige bezweifelt, dass die Clips tatsächlich aus dem Studio stammen – ihr verpixeltes, unfertiges Erscheinungsbild ließ auch KI-Generierung als mögliche Erklärung offen.

"Avengers: Doomsday" ist einer der mit Spannung erwarteten Kinostarts des Jahres – unter anderem, weil erstmals X-Men, Avengers und andere Marvel-Teams gemeinsam auf der Leinwand zu sehen sein sollen. Für zusätzliche Brisanz sorgt die Besetzung von Doctor Doom: Die Rolle übernimmt Robert Downey Jr. (61), der dem Marvel-Publikum vor allem als Tony Stark alias Iron Man bekannt ist. Der Film soll am 18. Dezember 2026 in die Kinos kommen.

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Imago Chris Evans als Captain America und Chris Hemsworth als Thor in "Avengers: Age of Ultron"

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Imago Robert Downey Jr. bei einer Gala im Lincoln Center Theater in New York

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Imago Simu Liu bei der Weltpremiere von "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" im El Capitan Theatre, August 2021

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