"Avengers: Doomsday": Dieser Marvel-Held mischt den Film auf

Das Marvel Cinematic Universe bekommt in "Avengers: Doomsday" einen mächtigen Neuzugang: Pacino Khan wird erneut Franklin Richards verkörpern, den Sohn von Mister Fantastic und The Invisible Woman. Das geht aus einem neuen Eintrag auf IMDb hervor. Franklin gilt als eine der stärksten Figuren im gesamten Marvel-Universum, und sein Auftauchen im kommenden Blockbuster lässt Fans bereits über seine genaue Rolle spekulieren. Bekannt wurde Pacino in dieser Rolle bereits durch "The Fantastic Four: First Steps", wo er den Charakter in der Post-Credit-Szene zum ersten Mal spielte.

Der junge Schauspieler soll jedoch nicht nur in "Avengers: Doomsday" eine Rolle spielen, sondern auch im darauffolgenden "Avengers: Secret Wars", der 2027 in die Kinos kommen soll. Das passt gut zur Vorlage aus der Comics-Welt: In der "Secret Wars"-Comicserie von 2015 spielt Franklin eine entscheidende Rolle dabei, am Ende das Multiversum neu zu erschaffen – genau das, was dem MCU nach "Avengers: Secret Wars" ebenfalls bevorstehen soll. Regisseur Joe Russo (54) erklärte gegenüber The Hollywood Reporter, dass "Avengers: Doomsday" den Start von Phase 0 markieren werde, bevor künftig die X-Men in den Vordergrund rücken.

"Avengers: Doomsday" und sein Nachfolger orientieren sich an der populären "Secret Wars"-Comicserie, in der mehrere Universen kollidieren und am Ende nur noch eine einzige Welt übrig bleibt: Battleworld, auf der Doctor Doom als Gott herrscht. Die beiden Filme sollen diese Geschichte adaptieren und den Abschluss nutzen, um das MCU grundlegend neu zu starten. Für "Avengers: Doomsday" haben Disney und Marvel bereits eine Vielzahl bekannter Marvel-Figuren der vergangenen Jahrzehnte zurückgeholt und machen den Film damit zu einem echten Eventfilm.

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Getty Images Panel der Marvel Studios für "Avengers: Doomsday" 2024 in San Diego

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Instagram / robertdowneyjr Der Cast von "Avengers: Doomsday" am Set

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Getty Images Joe Russo, Filmproduzent

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