Sorgerechtszoff: Edith Stehfest macht Eric schwere Vorwürfe

Edith Stehfest (30) hat sich mit schweren Vorwürfen gegen ihren Ex-Mann Eric Stehfest (37) zu Wort gemeldet. In einer Instagram-Story teilte die Schauspielerin mit, dass Eric ihr das Sorgerecht für ihre gemeinsamen Kinder entziehen wolle – und das sogar auf gerichtlichem Weg. "Während mein Ex mir versucht, das Sorgerecht wegzunehmen und mir mittlerweile gerichtlich versucht, meine Kinder zu entziehen und dadurch Kindeswohlgefährdung begeht, hat er eine neue Freundin", schrieb sie öffentlich. Dass er offenbar eine neue Frau an seiner Seite hat, scheint den Konflikt für Edith noch brisanter zu machen.

Die Kinder leben derzeit überwiegend bei Eric, während Edith immer wieder andeutet, zu wenig Zeit mit ihnen zu verbringen. Bereits zuvor hatte sie Andeutungen gemacht, dass Gewalt durch Eric eine Rolle in ihrer Trennung gespielt habe – Vorwürfe, die der Schauspieler entschieden zurückwies. Er schilderte seinerseits eine andere Version der Ereignisse, sprach von einem "Vorfall" rund um die Kinder und erklärte, das Jugendamt sei involviert gewesen. Sein oberstes Ziel sei stets der Schutz der Kinder gewesen, betonte er. Wie genau sich die Situation weiterentwickeln wird, ist offen.

Kurz nach ihrer Trennung hatten Eric und Edith noch betont, als Eltern ein Team bleiben zu wollen. Doch aus der zunächst einvernehmlich wirkenden Trennung wurde schnell ein handfester Rosenkrieg. Für Edith gab es dabei bereits einen persönlichen Tiefpunkt: Den zehnten Geburtstag ihres Sohnes Aaron musste sie ohne ihr Kind verbringen. Mit Tränen in den Augen wandte sie sich damals in einem emotionalen Video an ihre Follower und sprach offen über ihren Schmerz darüber, an diesem besonderen Tag nicht dabei sein zu dürfen.

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Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Dezember 2020

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest, Schauspieler

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Imago Edith Stehfest bei der Eric Sindermann Ikone Fashion Show im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026