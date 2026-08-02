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Eric Stehfest
Neue Liebe: So verstehen sich Eric Stehfests Kids mit Sarah

Neue Liebe: So verstehen sich Eric Stehfests Kids mit Sarah

- Fabienne Stepczynski
Lesezeit: 2 min
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Eric Stehfest (37) schwebt auf Wolke sieben – und lässt seine Fans daran teilhaben. Der Schauspieler ist frisch verliebt in Sarah, mit der er inzwischen auch seinen Familienalltag teilt. In einer Instagram-Fragerunde stellte er sich nun den Fragen seiner Follower. Dabei wollte ein Fan unter anderem wissen, wie seine beiden Kinder mit der neuen Partnerin zurechtkommen. Erics Antwort fiel eindeutig positiv aus – die Patchwork-Familie scheint gut zusammenzuwachsen. "Ja, tatsächlich kommen meine Kinder mit Sarah sehr gut klar. Und ihre Kinder auch mit mir", erklärte er.

Den Grund dafür sieht Eric vor allem darin, dass die Kinder spüren würden, wie glücklich er und Sarah miteinander seien. "Das liegt natürlich größtenteils auch daran, dass die Kinder natürlich sehen, dass es Sarah und mir einfach gut geht." Eine harmonische Beziehung zwischen den Erwachsenen könne sich auch positiv auf die Kinder auswirken, so Eric weiter. Mit viel Offenheit, Geduld und Gesprächen wachse die neue Familie Schritt für Schritt zusammen. "Und das fühlt sich echt gut an für alle Beteiligten", betonte der GZSZ-Star.

Aktuell gibt Eric seinen Fans immer wieder Einblicke in sein Privatleben und seine neue Beziehung. Bereits vor Kurzem hatte er deutlich gemacht, wie viel ihm die Liebe zu Sarah bedeutet und wie sehr er hinter dieser neuen Verbindung steht. Dabei zeigt sich: Für den 37-Jährigen geht es nicht nur um romantische Gefühle, sondern auch darum, dass das Familienleben funktioniert. Seine Rolle als Vater und Bonusvater nimmt Eric sehr ernst – ihm sind eine offene Kommunikation, ein liebevolles Miteinander und ein Zuhause wichtig, in dem sich alle Kinder sicher und geborgen fühlen.

Eric Stehfest bei der Premiere von "Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt" im Cinenova Kino, Köln, 14.01.2026
Imago
Eric Stehfest bei der Premiere von "Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt" im Cinenova Kino, Köln, 14.01.2026
Eric Stehfest und seine Partnerin Sarah
Instagram / ericstehfest
Eric Stehfest und seine Partnerin Sarah
Eric Stehfest mit seiner neuen Freundin Sarah Scheil, Juli 2026
Instagram / ericstehfest
Eric Stehfest mit seiner neuen Freundin Sarah Scheil, Juli 2026
Hat Eric aus eurer Sicht das richtige Tempo gewählt, Sarah früh in den Familienalltag einzubeziehen?
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