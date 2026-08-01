Eric Stehfest verliebt: So begann seine Beziehung mit Sarah

Eric Stehfest (37) ist wieder verliebt: Nach der Trennung von seiner Ex-Frau Edith Stehfest (30) stellte der Schauspieler der Öffentlichkeit vor Kurzem seine neue Partnerin Sarah vor. In einer Instagram-Fragerunde verrät er nun, wie die Liebesgeschichte der beiden ihren Anfang nahm. Zunächst habe er Sarah nur aus der Ferne an ihrem Arbeitsplatz gesehen – doch schließlich machte sie den ersten Schritt. "Sie hat dann allerdings die Initiative ergriffen und mir geschrieben und mir im Grunde genommen auf gut Deutsch mitgeteilt, dass sie ein ähnliches Schicksal hinter sich hat. Sie hat mir sehr viel Mut zugesprochen, dass ich an mich glauben soll", erzählt Eric.

Kurz darauf fuhren die beiden gemeinsam zu einem Event – und genau diese Fahrt wurde für Eric zu einem besonderen Moment. Sie hätten laut Songs aus dem Filmklassiker Titanic mitgesungen, berichtet er mit einem Lächeln. "Und da war es dann eigentlich schon geschehen", schwärmt der GZSZ-Star. Später sahen sie gemeinsam "Forrest Gump" – ein weiterer Augenblick, in dem Eric merkte, wie gut sie miteinander harmonieren. "Da war es einfach so schön zu merken, dass man sich auf so unterschiedlichen Ebenen einfach krass versteht", beschreibt er das erste intensive Kennenlernen.

Heute verbringen Eric und Sarah viel Zeit miteinander – und für den 37-Jährigen ist genau das ein Zeichen ihrer Verbundenheit. "Ich finde es so schön, eine Partnerin an meiner Seite zu haben, die das auch genauso leben möchte. Und deswegen bin ich einfach überglücklich, dass wir uns gefunden haben", schwärmte er. Besonders verbindet die beiden ihre ähnliche Lebenssituation: Beide haben zwei Kinder im gleichen Alter und waren bereits verheiratet. "Gott hat es einfach gut mit uns gemeint", sagt Eric über die vielen Gemeinsamkeiten, die sie zusammengeführt haben.

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest und seine Partnerin Sarah

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Instagram / ericstehfest Sarah Scheil und Eric Stehfest, Juli 2026

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest mit seiner neuen Freundin Sarah Scheil, Juli 2026