Nach Kritik: Eric Stehfest verteidigt neue Liebe zu Sarah

Eigentlich gilt die Anfangsphase einer frischen Liebe als jene Phase, in der die Welt außerhalb des eigenen Mikrokosmos komplett verblasst. Nicht so bei Eric Stehfest (37): Der Schauspieler hat seine neue Partnerin Sarah gerade erst offiziell vorgestellt, da schaltet er im Kopf auch schon wieder in den Verteidigungsmodus um. Das digitale Gift in den Kommentarspalten lässt ihm offenbar keine Ruhe, sodass er sich nun in einer Instagram-Story mit einer ungewöhnlichen Mischung aus Liebeserklärung und Kampfansage direkt an seine Kritiker wendet: "Verliebt in Hamburg. Sche*ß drauf, was die Hater reden. Nur wir wissen, wie es sich anfühlt, wenn keiner hinschaut."

Die trotzige Botschaft lässt einige Beobachter schmunzeln, zeigt aber auch, dass sich Eric scheinbar zunehmend in die Enge getrieben fühlt. Trotzdem will er weitermachen: "Ich lasse mich davon auch nicht abbringen, der ganzen Welt zu zeigen, wie glücklich ich bin", poltert der gebürtige Dresdner weiter. Zum Schluss richtet er eine direkte Liebeserklärung an Sarah und betont, er brauche nur sie, um "überall zu Hause zu sein". Fans hoffen, dass er dieses neue Glück bald abseits des Smartphones ganz ungestört genießen kann, statt sich ständig im Netz mit Hassnachrichten auseinandersetzen zu müssen.

Dass die Beziehung so seziert wird, liegt auch an Erics Vergangenheit. Mit seiner Ex-Partnerin Edith hatte er die gemeinsame Ehe über Jahre extrem offen vor den TV-Kameras ausgebreitet, über private Kämpfe und das Elterndasein gesprochen. Umso genauer wird nun verfolgt, wie der 37-Jährige sein neues Glück inszeniert. Auf Social Media zeigt er sich immer wieder verletzlich, wenn es um persönliche Veränderungen geht. Sarah tritt dabei zunehmend als sein wichtigster Rückhalt in Erscheinung, während er Schritt für Schritt deutlich macht, wie bedeutend diese Beziehung für ihn ist.

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest mit seiner neuen Freundin Sarah Scheil, Juli 2026

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest und Sarah Scheil, Juli 2026

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