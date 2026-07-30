"Liebe dich": Eric Stehfest macht Sarah eine Liebeserklärung

Eric Stehfest (37) schwebt weiterhin total auf Wolke sieben – und lässt seine Fans daran teilhaben. Der Schauspieler urlaubt derzeit mit seiner neuen Partnerin Sarah im spanischen Küstenort Péniscola und teilt auf Instagram intime Einblicke in ihren Liebestrip. In einem neuen Video am Strand zeigt sich das Paar beim gemeinsamen Akrobatiktraining im Sand, eng umschlungen vor Meereskulisse. Zu den romantischen Bildern, die Eric nun im Netz verbreitet, formuliert er eine ausführliche Liebeserklärung an Sarah. Darin spricht er offen über Leistungsdruck, Perfektion und seine neu entdeckte Gelassenheit.

Zu seinem Beitrag schreibt Eric: "Ich zerdenke oft alles und vergesse dabei meistens, dass das Leben hier und jetzt stattfindet und dass man zum Glücklichsein nicht viel braucht." Besonders berührend ist eine Erinnerung an den gemeinsamen Urlaub. Vor der Reise habe er Sarah gefragt, was er tun müsse, damit es die schönste Zeit ihres Lebens werde. Ihre Antwort: "Lieb mich einfach. Mehr brauche ich nicht." Diese Worte seien für ihn "eine Form von Erlösung" gewesen. Statt materieller Dinge oder eines perfekt geplanten Urlaubs brauche es nur gemeinsame Zeit. "Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen als jetzt und hier mit dieser wundervollen Frau zu sein", schreibt er weiter. Für ihn seien deshalb Wellen, Möwen, Kinderlachen, Sonne und ein spontaner kleiner Liebestanz am Strand schlicht "perfekt".

Dass Eric und Sarah ein Paar sind, machte der Schauspieler erst Anfang Juli öffentlich. Seitdem zeigen sich die beiden regelmäßig verliebt in den sozialen Medien. Dabei blieb die frische Beziehung nicht ohne Gegenwind: Kurz nach dem öffentlichen Liebesbekenntnis sah sich Eric mit Kritik konfrontiert und wehrte sich in einer Instagram-Story gegen die negativen Stimmen. Von solchen Nebengeräuschen ist in seinem aktuellen Post jedoch nichts zu spüren – stattdessen dominieren Leichtigkeit, Strand und ganz viel Zuneigung. Eric präsentiert sich seinen Fans als Mann, der an sich arbeitet, auf sein Herz hört und die Zeit mit seiner neuen Liebe sichtbar genießt.

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Instagram / ericstehfest Sarah Scheil und Eric Stehfest, Juli 2026

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest und Sarah Scheil, Juli 2026

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest mit seiner neuen Freundin Sarah Scheil, Juli 2026