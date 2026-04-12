Tränen zum Geburtstag: Edith Stehfest darf Sohn nicht sehen

Ein runder Geburtstag, aber kein gemeinsames Foto: Edith Stehfest (30) konnte den zehnten Geburtstag ihres Sohnes Aaron nicht mit ihm verbringen. Während ihr Ex Eric Stehfest (36) auf Instagram Einblicke in die Geburtstagsfeier des Jungen teilte – darunter ein Ständchen und das Auspusten der Kerzen – fehlte Edith an diesem besonderen Tag vollständig. Die Schauspielerin meldet sich daraufhin mit einem emotionalen Video in ihrer Instagram-Story zu Wort. Mit Glitzermütze und verheulten Augen spricht sie offen über ihren Schmerz: "Ich habe richtig Pfützen geweint heute. Aber es ist das erste Mal – es ist der erste Geburtstag, an dem es kein Foto von mir und meinem Kind gibt." Dazu schreibt sie: "Du darfst dein Kind nicht sehen am Geburtstag."

In ihrer Story lässt Edith ihren Gefühlen freien Lauf und erinnert daran, was es bedeutete, Aaron auf die Welt zu bringen. "Ich erinnere mich, glaube ich, dass es an dem Geburtstag so ist, dass die Mutter das Kind zur Welt bringt. Ich habe ihn also auf natürliche Weise zur Welt gebracht, ich lag sehr viele Stunden in den Wehen, das war sehr anstrengend", sagt sie in dem Clip. Ursprünglich hatte sie das Video unter besseren Umständen aufnehmen wollen – "geil gestylt, mit Make-up und alles ist supernice und schön und cool" – doch am Ende entschied sie sich, sich so zu zeigen, wie sie sich an diesem Tag wirklich fühlt.

Der Geburtstag seines Sohnes fällt damit mitten in eine schwierige Zeit für die Familie. Seit der Trennung von Eric leben die Kinder bei ihrem Vater, und Edith hatte sich zuletzt bereits mehrfach öffentlich über die Situation beklagt. Die 30-Jährige hatte auf Social Media erklärt, ihre Kinder schrecklich zu vermissen, und dabei einen Weg versprochen, wieder mehr Zeit mit ihnen verbringen zu können.

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Imago Edith Stehfest, November 2024

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Imago Bei Julian F.M. Stoeckels Dschungelparty: Eric Stehfest im JW Marriott Hotel Berlin, 23.01.2026

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