Vor Royal-Hochzeit: Ex-Prinz Andrew schrieb Mails an Töchter

Kurz vor der Hochzeit von Peter Phillips (48) mit Harriet Sperling soll Ex-Prinz Andrew (66) für Wirbel im britischen Königshaus gesorgt haben. Laut einem Bericht der Daily Mail soll der Ex-Prinz seinen Töchtern Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) E-Mails geschickt haben, in denen er sie zu einem selbstbewussten Auftreten aufrief. Eine familiäre Unsicherheit, ob die beiden Schwestern überhaupt an der Hochzeit ihres Cousins teilnehmen würden, soll der Auslöser für die Nachrichten gewesen sein. Am Ende erschienen Beatrice und Eugenie gemeinsam mit ihren Ehemännern bei der Feier.

In seinen E-Mails soll Andrew die beiden Prinzessinnen ausdrücklich dazu ermutigt haben, "den Kopf hochzuhalten" und Stärke zu zeigen. Er soll sie als "Kämpferinnen" bezeichnet und betont haben, dass sie als "Prinzessinnen von Geblüt" "angemessen behandelt werden" sollten. Königshaus-Experte Andrew Lownie äußerte sich gegenüber dem Mirror zur Haltung der Schwestern: "Ich glaube, Eugenie und Beatrice sehen das genauso. Für sie ist es selbstverständlich, dass sie saudische Unternehmen unterstützen und für die Teilnahme an Veranstaltungen bezahlt werden sollten." Lownie fügte hinzu: "Sie scheinen davon nicht sonderlich betroffen zu sein. Ich denke, die meisten Leute würden sich stillschweigend verkriechen und die ganze Krise einfach vorüberziehen lassen, aber sie scheinen sie geradezu zu begrüßen."

Andrews eigene Lage ist derweil angespannt. Im Oktober 2025 wurden ihm und seiner Ex-Frau Sarah Ferguson (66) die königlichen Titel entzogen. Berichten zufolge fühlt er sich innerhalb der Familie zum Sündenbock gemacht und prüft finanzielle Ansprüche gegenüber dem Crown Estate, nachdem er die Royal Lodge verlassen musste. Laut seinem ursprünglichen Pachtvertrag hätte ihm dabei eine Zahlung von über 301.000 Pfund zugestanden – ob dieses Geld tatsächlich fließt, gilt jedoch als unwahrscheinlich. Auch das Verhältnis zu Sarah soll belastet sein: Die Kommunikation zwischen den beiden Ex-Partnern sei laut Berichten stark eingeschränkt.

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Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice bei Prinz Harrys Hochzeit in Windsor, 2018

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Imago Edoardo Mapelli Mozzi, Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice treffen zur Hochzeit von Harriet Sperling und Peter Phillips ein

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Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor bei einer Messe in London