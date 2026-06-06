Prinzessinnen Eugenie & Beatrice bei der Hochzeit von Peter

Trotz aller Spekulationen im Vorfeld haben Prinzessin Beatrice (37) und ihre schwangere Schwester Prinzessin Eugenie (36) an der Hochzeit ihres Cousins Peter Phillips teilgenommen. Der 48-Jährige heiratete seine Verlobte Harriet Sperling in einer intimen Zeremonie in der All Saints Church in Gloucestershire – und die beiden Royal-Schwestern waren mit von der Partie. Gemeinsam mit ihren Ehemännern Jack Brooksbank (40) und Edoardo Mapelli Mozzi (42) trafen sie am frühen Nachmittag bei der Trauung ein und absolvierten einen gemeinsamen Auftritt.

Besonders im Blickpunkt stand die schwangere Eugenie, die ihr drittes Kind erwartet und ihre Schwangerschaft erst Anfang Mai mit einem Foto ihrer beiden Söhne August (5) und Ernest (3) verkündet hatte. Sie erschien in einem schlichten dunkelblauen Kleid mit passendem Mantel und Haarband, während Beatrice in einem gemusterten Blumenkleid an der Seite ihres Mannes Edoardo glänzte. Neben den Schwestern gehörten laut dem Magazin Hello auch König Charles (77) und Königin Camilla (78), Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) sowie Prinzessin Anne (75) – die Mutter des Bräutigams – und Zara (45) und Mike Tindall (47) zu den Gästen.

Dass Beatrice und Eugenie überhaupt erschienen, war zuletzt alles andere als sicher. Berichten zufolge hatten die Schwestern erwogen, ihre Zusage aufgrund des öffentlichen Drucks rund um den Skandal ihres Vaters wieder zurückzuziehen. Ihr Erscheinen bei der Hochzeit gilt daher als klares Zeichen, dass sie trotz der schwierigen familiären Situation ihren Platz in der Königsfamilie beanspruchen. Für beide war es zugleich der erste gemeinsame öffentliche Auftritt mit anderen Royals seit dem Weihnachtsgottesdienst in Sandringham – die Osterfeierlichkeiten und weitere königliche Termine hatten sie zuletzt ausgelassen.

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Imago Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie treffen zur Hochzeit von Peter Phillips und Harriet Sperling in Kemble ein, 2026

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Getty Images Peter Phillips und Harriet Sperling nach ihrer Hochzeit an der All Saints' Church in Kemble, England

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Imago Prinzessinnen Beatrice und Eugenie treffen mit ihren Ehemännern zur Hochzeit von Peter Phillips und Harriet Sperling ein, 2026