31 Jahre Geissens: Eine schillernde Liebesgeschichte

Carmen (60) und Robert Geiss (61) feiern heute ihren 31. Hochzeitstag und Carmen teilt diesen besonderen Moment mit emotionalen Bildern auf Instagram. In ihrem Beitrag erinnert sie ihre Fans daran, wie die gemeinsame Reise der beiden schon am 1. Januar 1983 begann – vor fast 43 Jahren. "31 Jahre Ehe – unsere ganz eigene Zeitreise", schreibt der Reality-TV-Star und rechnet vor, dass ihre Ehe insgesamt mehr als 271.000 Stunden umfasst und von Licht und Schatten geprägt war. Trotz vieler Herausforderungen habe die Liebe und das Vertrauen zwischen ihnen stets Bestand gehabt.

Die Ehrlichkeit, mit der Carmen über Höhen und Tiefen berichtet, ist bemerkenswert. Sie spricht von den Erfolgen und dem Zusammenhalt in schwierigen Zeiten, aber auch von Begegnungen mit Menschen, die das Paar enttäuscht haben. Diese Erfahrungen, so betont sie, hätten sie und Robert nur noch enger zusammengeschweißt. Carmen richtet in ihrem Posting liebevolle Worte an ihren Mann: "Kein Reichtum, kein Erfolg, kein Ruhm der Welt kann das aufwiegen, was wir miteinander teilen." Bereits im nächsten Jahr können die beiden auf 43 gemeinsame Jahre seit ihrem ersten Zusammentreffen zurückblicken.

Bekannt aus ihrer erfolgreichen Doku-Soap, führen Carmen und Robert ein Leben, das Luxus und Glamour verkörpert. Doch für Carmen sind all die materiellen Errungenschaften zweitrangig, wenn es um die Stärke ihrer Beziehung geht. Robert, der als Gründer der Sportmarke Uncle Sam den finanziellen Grundstein für das heutige Vermögen legte, ergänzte einmal, dass ihre gemeinsame Geschichte weit mehr als nur Reichtum umfasst. Gleichwohl genießen sie ihre Erfolge und teilen regelmäßig Einblicke in ihren Alltag zwischen Designer-Outfits und Traumimmobilien mit ihren Fans.

Imago Carmen und Robert Geiss im Oktober 2024

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss an ihrer Hochzeit 1994

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss am Strand