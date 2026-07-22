"Ist das schlecht": Fans belächeln Robert Geiss' KI-Werbung

Mit einem neuen Produkt sorgt Robert Geiss (62) derzeit für Gesprächsstoff: Der Unternehmer bringt das sogenannte Skull Liquid Wasser mit Kollagen auf den Markt und bewirbt es auf Instagram mit einem KI-generierten Werbevideo. Darin ist eine leicht bekleidete Frau in einer rosafarbenen Glitzer-Skigarnitur zu sehen, die zunächst einen Schluck des Getränks nimmt – bevor sie anschließend ein waghalsiges Skimanöver wagt. Bei den Fans kommt der Clip jedoch weniger gut an: Die Reaktionen auf den Werbespot fallen überwiegend kritisch aus.

In der Kommentarspalte hagelt es Kritik für den KI-Clip. "Ist das schlecht!", schreibt ein Nutzer, ein anderer urteilt: "Das ist eine der schlimmsten KI-Werbungen, die ich je gesehen habe. Es wertet das Produkt ab und wirkt billig." Auch das schlichte "Peinlich" ist unter dem Beitrag zu lesen. Robert selbst beschreibt sein Produkt derweil in höchsten Tönen: "Die perfekte Kombination aus Erfrischung und Beauty. Dieses innovative Getränk vereint reines Wasser mit Kollagenhydrolysat und einem erfrischenden Hibiskus-Geschmack, für Schönheit von innen."

Robert ist nicht nur als Unternehmer, sondern auch als TV-Star bekannt – an seiner Seite steht seit über 30 Jahren Ehefrau Carmen Geiss (61). Zuletzt widmete sie ihm auf Instagram eine emotionale Liebeserklärung. In einem langen Post feierte sie ganz bewusst nicht den perfekten Schein, sondern den Menschen an ihrer Seite. "Es gibt Menschen, die kommen und gehen. Und dann gibt es diesen einen Menschen, der bleibt", schrieb sie. Und sie machte klar: Sie liebt ihn nicht trotz seiner Ecken und Kanten, sondern gerade deswegen.

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RTL II Robert Geiss, Unternehmer

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Instagram / robertgeiss_1964 Robert Geiss, Unternehmer

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Instagram / carmengeiss TV-Stars Carmen und Robert Geiss, Januar 2026