"Peinlich": Robert Geiss tanzt mit entblößten Frauen im Arm

Robert Geiss (62) hat auf Instagram ein Video gepostet, das seine Fans in zwei Lager gespalten hat. Der mehrfache Millionär und Bekleidungsmarkenbesitzer teilte einen Clip von einer privaten Feier bei sich zu Hause, zu dem er schrieb: "Gestern einen schönen Abend bei uns zu Hause. Privat geht eben auch." Zu sehen ist der Unternehmer spätabends in seinem Zuhause in St. Tropez, laute Musik läuft, vor ihm steht ein Tisch voller Essen und Getränke. Robert ist mit zwei Burlesque-Tänzerinnen im Bild – die Damen sind dabei nur mit Nippel-Pads, einem Aufkleber als Höschen und großen Federfächern bekleidet, alles in glitzerndem Rot. Robert tanzt, lacht und lässt sich sichtlich gehen. Einer der Tänzerinnen klatscht er dabei sogar auf den nackten Hintern.

In den Kommentaren unter dem Beitrag hagelt es prompt Kritik von seinen Followern. "Blamage" und "Wie peinlich" sind noch die milderen Reaktionen. "Das geht echt zu weit. Du hast eine Frau und dann grabschst du andere Frauen an. Ich kann von dir nichts mehr halten", schreibt ein User. Ein anderer kommentiert: "Finde ich absolut drüber, die Mädels so anzugrapschen. Stell dir mal vor, das wären deine Töchter." Auch "Was tut Mann nicht alles für etwas Aufmerksamkeit" und "Billig" sowie "Widerlich. Und sowas ist verheiratet" sind unter dem Post zu lesen. Einige Fans hingegen feiern die Aufnahmen und machen Witze darüber, dass Roberts Frau Carmen (61) wohl Ausgang gehabt habe.

Robert ist seit über 31 Jahren mit Carmen Geiss verheiratet. Das Paar ist bekannt aus der RTL-Doku-Soap "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie", in der die Familie ihr Leben zwischen Luxus und Glamour zeigt. Gemeinsam haben die beiden zwei Töchter: Shania Geiss (21) und Davina Geiss. Neben seiner TV-Karriere ist Robert als Unternehmer aktiv und tritt unter dem Namen Roberto Geissini in Erscheinung.

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Instagram / robertgeiss_1964 Robert Geiss, März 2026 in Saint-Tropez

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Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss, Juni 2026

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RTLZWEI Die Geissens, TV-Persönlichkeiten