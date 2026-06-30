Arnold Schwarzenegger als KI-Richter in neuem Gerichtsspiel

Arnold Schwarzenegger (78) übernimmt jetzt den Richterhammer – zumindest in der digitalen Welt. Der Hollywood-Star ist die neue Hauptfigur des Amazon-Spiels "Courtroom Chaos – Starring Arnold Schwarzenegger", das vom Studio GameNight entwickelt wurde. Darin schlüpfen die Spieler in frei erfundene Rollen und tragen ihre absurden Fälle per Sprache im virtuellen Gerichtssaal vor, wie Oe24 berichtet. Eine KI-Version von Arnold hört zu, stellt Rückfragen, kommentiert die Aussagen und fällt am Ende sein Urteil.

Das Konzept erinnert an bekannte US-Gerichtsshows wie "Judge Judy", setzt aber voll auf künstliche Intelligenz. Im Einzelspieler-Modus versucht man, den digitalen Richter auf seine Seite zu ziehen. Im Mehrspieler-Modus treten zwei Teams mit jeweils zwei bis sechs Spielern gegeneinander an und kämpfen mit den besseren Argumenten um Arnolds Gunst. Der gebürtige Österreicher war dabei nicht nur Gesicht und Stimme des Projekts, sondern war aktiv an der Produktion beteiligt und wirbt in einem eigenen Spot für das Spiel. Jeff Gattis, General Manager von Amazon Gaming, erklärte gegenüber IGN, dass ein solches Spiel ohne große Sprachmodelle "gar nicht denkbar wäre" und die KI Figuren wie Arnold erst ihre "echte Persönlichkeit" verleihe. Arnold ist übrigens nicht der erste Promi-Richter in diesem Format: Rap-Legende Snoop Dogg (54) übernahm diese Rolle bereits seit Oktober 2025 im Vorgänger.

Arnold hat in seiner Karriere bereits sehr vielseitig gezeigt – vom Bodybuilder über den Terminator bis hin zum Gouverneur von Kalifornien. Kürzlich wurde ihm sogar die Ehrendoktorwürde verliehen. Der Steirer ist seit Jahrzehnten eine der bekanntesten Persönlichkeiten Hollywoods und hat sich immer wieder neu erfunden. Zuletzt war er unter anderem als Produzent aktiv und bewies damit einmal mehr, dass er nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter den Kulissen ein gefragter Name ist.

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Getty Images Arnold Schwarzenegger bei der Weltpremiere von "Avatar: Fire and Ash" im Dolby Theatre in Hollywood, Dezember 2025

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Getty Images Bei CinemaCon 2026 in Las Vegas: Snoop Dogg beim Universal und Focus Features Special Presentation

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Getty Images Arnold Schwarzenegger, Juni 2025