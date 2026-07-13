35. Jubiläum: "Terminator 2" kehrt im August ins Kino zurück

Kultige Nachrichten für alle Filmfans: James Camerons (71) Sci-Fi-Klassiker "Terminator 2: Tag der Abrechnung" kehrt anlässlich seines 35. Jubiläums zurück auf die große Leinwand. Ab dem 27. August 2026 ist der Blockbuster weltweit in den Kinos zu sehen – und zwar in einer aufwendig restaurierten Fassung in 4K, Real 3D und weiteren Premium-Formaten. Mit dabei sind natürlich die ikonischen Darsteller Arnold Schwarzenegger (78), Linda Hamilton (69), Edward Furlong (48) und Robert Patrick, die den Film schon 1991 zu einem der einflussreichsten Actionfilme aller Zeiten gemacht haben. Passend zur Rückkehr gibt es jetzt bereits einen neuen Jubiläumstrailer sowie ein Nostalgie-Poster zu bestaunen, wie es in einer Pressemitteilung von Studiocanal heißt.

Studiocanal hatte den Film 2017 bereits aufwendig restauriert und in 3D konvertiert. Für die Wiederveröffentlichung hatten Studiocanal und DMG Entertainment unter Aufsicht von Regisseur James und seiner Produktionsfirma Lightstorm Entertainment einen 4K-Scan des Originalnegativs erstellen lassen. Der Regisseur selbst ist begeistert davon, seinen Film erneut im Kino zu zeigen: "T2 wurde für das Kino gedreht, und unsere mit viel Liebe erstellte 3D-Fassung, die nun wieder auf die große Leinwand kommt, ist die absolut beste Art, den Film zu sehen", erklärte er. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: "Ich glaube, nach 35 Jahren kann man getrost Spoiler verraten, also Spoiler-Alarm: Die Guten gewinnen gegen die KI-Superintelligenz! Und vielleicht ist das eine Botschaft der Hoffnung, die wir alle in diesem Sommer gut gebrauchen können."

"Terminator 2: Tag der Abrechnung" wurde 1991 zum weltweiten Kinophänomen und gewann insgesamt vier Oscars, darunter für Tonschnitt, Tonmischung, bestes Make-up und beste Visual Effects. Der Film gilt bis heute als Meilenstein des Actionkinos, nicht zuletzt wegen seiner damals revolutionären Spezialeffekte. Neben Arnolds ikonischer Rolle als umprogrammierter Terminator schrieb auch Linda als furchtlose Sarah Connor Filmgeschichte – in "Terminator 7" werden jedoch beide nicht mehr zu sehen sein.

Anzeige Anzeige

1991 Studiokanal Nostalgie-Poster zu "Terminator 2: Tag der Abrechnung"

Anzeige Anzeige

Imago Linda Hamilton, James Cameron, Joe Morton und Arnold Schwarzenegger am Set von "Terminator 2: Judgment Day", 1991

Anzeige Anzeige

Imago Filmszene aus "Terminator 2: Judgment Day" mit Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton und Edward Furlong, 1991