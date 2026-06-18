"Terminator 7" ohne Arnold: Jetzt ist es endgültig vorbei

Arnold Schwarzenegger (78) legt seine ikonischste Rolle endgültig ab: Der Actionstar wird in dem geplanten "Terminator 7" nicht mehr als gnadenloser Cyborg vor der Kamera stehen. Das bestätigte nun James Cameron (71) im Gespräch mit dem Hollywood Reporter. Der Regisseur und Erfinder der legendären Sci-Fi-Saga machte klar, dass die kommende Fortsetzung ohne den Kultdarsteller auskommen wird. 41 Jahre nach dem ersten "Terminator"-Film ist damit offiziell, dass Arnold in der neuen Produktion nicht mehr zurückkehrt – und Platz für eine komplett neue Figurenriege gemacht wird.

Im Hollywood Reporter ließ Cameron keinen Zweifel an seiner Entscheidung: "Es ist Zeit für eine neue Generation von Charakteren. Ich habe darauf bestanden, dass Arnold in 'Terminator: Dark Fate' mitspielen muss, und es war ein großartiger Abschluss für ihn als T-800. Ich möchte neue Dinge machen, die sich die Leute nicht vorstellen können." Wann "Terminator 7" erscheinen wird, ist derzeit noch völlig offen. Ein fertiges Drehbuch existiert bislang nicht, und Cameron hat neben dem neuen "Terminator"-Projekt noch zahlreiche andere Vorhaben in Planung, darunter das Weltkriegsdrama "Ghosts of Hiroshima". Fans der Reihe müssen sich also wohl noch einige Jahre gedulden.

Arnold hatte bereits im Mai 2023 selbst einer Rückkehr zum "Terminator"-Franchise eine Absage erteilt. Insgesamt verkörperte er den ikonischen Killer-Roboter in fünf der bisher sechs Teile der Reihe – einmal war er lediglich als CGI-Double zu sehen. Neben seiner Filmkarriere ist Arnold Schwarzenegger auch als Politiker, Produzent, Sportler und Unternehmer bekannt. Der gebürtige Österreicher war von 2003 bis 2011 Gouverneur des US-Bundesstaats Kalifornien. Aus seiner geschiedenen Ehe mit Maria Shriver (70) gingen vier Kinder hervor, zudem hat er einen weiteren Sohn.

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United Archives GmbH/ Action Press Arnold Schwarzenegger in "Terminator 2 – Tag der Abrechnung"

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Getty Images Arnold Schwarzenegger unterstützt James Cameron auf dem Hollywood Walk of Fame, 2009, Hollywood.

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Getty Images Arnold Schwarzenegger und Sohn Patrick mit der ganzen Familie in Los Angeles

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