Arnold Schwarzenegger verrät mit 79 sein Fitnessgeheimnis

Wer erwartet hatte, dass Arnold Schwarzenegger seinen 79. Geburtstag gemütlich auf der Couch verbringt, lag weit daneben. Der Schauspieler, Ex-Gouverneur von Kalifornien und siebenmalige Mr. Olympia verbrachte den Morgen seines Ehrentages wie immer: im legendären Gold's Gym in Venice, Kalifornien. Auf seinen sozialen Kanälen teilte er Bilder vom Training und verkündete dabei: "Ich werde heute 79. Ich möchte keine Geschenke." Stattdessen rief er seine Fans dazu auf, über seine App "Arnold's Pump Club" aktiv zu werden. Wer vier Trainingsprogramme absolviert, bekommt das erste Jahr kostenlos. Sein Kommentar dazu: "Wenn ich Millionen von euch dazu bringen kann, das ganze Jahr zu trainieren, nehme ich den Verlust in Kauf." Das ist Arnold in seiner reinsten Form – Fitness als Lebensphilosophie, nicht als Geschäftsmodell.

Der "Terminator"-Star, der einst als unzerstörbar galt, hat sein Training radikal umgekrempelt. Früher verbrachte Arnold mehrere Stunden täglich im Gym. Gegenüber dem "Business Insider" gab er offen zu: "Manchmal habe ich fünf Stunden am Tag mit Gewichten trainiert. Das ist viel Stress für den Körper – und der Körper war offensichtlich nicht dafür gemacht." Heute beschränkt er sich auf 90 Minuten täglich, mit dem klaren Fokus auf Qualität statt Quantität. Statt schwerer Langhanteln setzt er nun auf Maschinen, die gelenkschonender sind. "Für mich sind die Maschinen heute einfach besser, weil es bestimmte Bewegungen gibt, die ich wegen meiner Schulter- oder Knieprobleme nicht mehr ausführen kann", erklärte er. Dennoch empfiehlt er Einsteigern: "Die grundlegenden Übungen sind die unterschätztesten Übungen überhaupt."

Neben dem Training hat sich auch Arnolds Ernährung grundlegend verändert. Während er in seiner Bodybuilding-Hochphase täglich über 5.000 Kalorien – großteils aus rotem Fleisch, Eiern und Vollmilch – zu sich nahm, ernährt er sich heute zu etwa 80 Prozent pflanzlich. Sein Morgen startet mit vier Eiern und einem Proteinshake aus Bananen und Mandelmilch, tagsüber greift er zu Nüssen, Obst und reichlich Gemüse. Sein zentrales Credo für ein langes und gesundes Leben ist dabei denkbar einfach: niemals aufhören, sich zu bewegen. "Die Gefahr besteht darin, dass es der Beginn des Todes ist, wenn man aufhört, sich zu bewegen – denn Bewegung ist Leben", so Arnold. Tochter Katherine Schwarzenegger (36) Pratt gratulierte ihm rührend auf Instagram: "So ein Glück, dass du uns gehörst – und noch mehr Glück, dass unsere Kinder dich als Opa haben."

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Instagram / schwarzenegger Arnold Schwarzenegger beim Kraftsport

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Getty Images Arnold Schwarzenegger bei der Weltpremiere von "Avatar: Fire and Ash" im Dolby Theatre in Hollywood, Dezember 2025

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Getty Images Chris Pratt, Katherine Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger und Christina Schwarzenegger