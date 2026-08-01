Maria und Arnold Schwarzenegger feiern seinen 79. Geburtstag

Arnold Schwarzenegger (79) hat seinen 79. Geburtstag in Los Angeles gefeiert – und war dabei nicht allein. Zu seinem Geburtstagsdinner erschien auch seine Ex-Frau Maria Shriver (70), gut gelaunt und strahlend lächelnd. Die Journalistin trug für die Feier ein sommerliches, kanariengelbes Kleid, kombiniert mit einer Handtasche und einer Katzenaugen-Sonnenbrille, wie Daily Mail berichtet. Auch die vier gemeinsamen Kinder Katherine, Christina, Patrick und Christopher waren mit von der Partie – sowie Patricks Ehefrau Abby Champion. Arnold selbst wirkte entspannt und bestens gelaunt, als er sich unter seine Gäste mischte.

Das Familientreffen zeigt, wie weit Maria und Arnold nach ihrem turbulenten Eheende gekommen sind. Das einstige Paar hatte 1986 geheiratet und über Jahrzehnte als seltenes Beispiel einer stabilen Showbiz-Ehe gegolten. 2011 jedoch implodierte die Ehe, als bekannt wurde, dass Arnold mit der langjährigen Haushälterin der Familie, Mildred "Patty" Baena, einen Sohn namens Joseph gezeugt hatte. Maria reichte noch im selben Jahr die Scheidung ein, die nach gut zehn Jahren schließlich offiziell wurde. Trotz des Skandals gelang es den beiden offenbar, eine freundschaftliche Co-Elternschaft aufzubauen.

Arnold und Maria hatten sich 1977 kennengelernt, als der gebürtige Österreicher gerade seinen Weg vom Bodybuilding zur Schauspielerei fand. Damals schwärmte Maria über ihn: "Arnold war wie eine Explosion frischer Luft." Sie heirateten im April 1986 in Hyannis, Massachusetts, unweit des Kennedy-Familiensitzes – ihre Familie hat eine prominente politische Geschichte, war ihr Onkel doch kein Geringerer als John F. Kennedy (†46). Auch nach dem Skandal blieben beide aktiv: Arnold ist seit Jahren mit der Physiotherapeutin Heather Milligan zusammen, während sich Joseph, sein Sohn mit Patty, inzwischen ebenfalls als Bodybuilder einen Namen macht.

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Instagram / schwarzenegger Arnold Schwarzenegger beim Kraftsport

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Getty Images Maria Shriver mit Arnold Schwarzenegger, 2006

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Getty Images Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver mit ihren Kindern Christina, Patrick und Katherine