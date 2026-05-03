Keine Rivalen: Arnie schwärmt von Sylvester Stallones Talent

Arnold Schwarzenegger (78) hat im Interview mit People ein bemerkenswertes Geständnis über seinen langjährigen Kollegen Sylvester Stallone (79) abgelegt. Der Schauspieler und Ex-Gouverneur von Kalifornien findet klare Worte: Sylvester Stallone ist schlicht der bessere Darsteller. "Ich bewundere ihn wirklich, ich liebe ihn", schwärmt Arnold von seinem einstigen Rivalen. Was ihn dabei besonders beeindruckt, ist die emotionale Unmittelbarkeit des "Rocky"-Stars – eine Qualität, die Arnold nach eigener Aussage selbst nicht besitzt.

"Er ist viel unverfälschter, viel verletzlicher und hat mehr Kontakt zu seinen Gefühlen", erklärt der 78-Jährige gegenüber People über Sylvester. "Wenn er wütend wird, wird er einfach wütend. Es ist, als ob man eine Lunte anzündet – seine geht sofort los: 'Bumm!' Bei mir macht es eher 'Shhhh', und dann dauert es zwei Tage, bis der eigentliche Knall kommt. Deshalb ist er so gut in der Schauspielerei, weil er Dinge sofort spürt." Arnold hält seinen Freund sogar für ein Genie – unter anderem, weil Sylvester es geschafft hat, gleich drei erfolgreiche Filmreihen auf eigenen Schultern zu tragen.

Dass die beiden heute in gegenseitiger Bewunderung verbunden sind, war lange nicht absehbar. In den 1980er- und 1990er-Jahren pflegten Arnold und Sylvester eine intensive Rivalität: Beide buhlten um den Titel des größten Actionstars Hollywoods. Mittlerweile ist daraus eine enge Freundschaft geworden, und beide standen auch gemeinsam vor der Kamera – unter anderem in den Actionfilmen "The Expendables" und "Escape Plan".

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Getty Images Zwei Personen posieren beim Fototermin zum Film "The Expendables 3" beim Filmfestival von Cannes 2014

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Getty Images Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone im Juni 2015

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Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone in "Escape Plan"