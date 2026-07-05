Seth Rogen zerlegt Stallone-Filme und feiert Schwarzenegger

Seth Rogen (44) nimmt in einem aktuellen Podcast kein Blatt vor den Mund, wenn es um das Action-Erbe von Sylvester Stallone (79) geht. Im Format "Funny You Ask" von Ike Barinholtz wurde der Comedian nach seinen Lieblingsfilmen des Hollywoodstars gefragt – und kam dabei auf erstaunlich wenige Titel. Ganz oben landet bei Seth der Sci-Fi-Kracher "Demolition Man", außerdem nennt er noch den Buddy-Actionstreifen "Tango & Cash" und das Crime-Drama "Cop Land". Ausgerechnet Stallones legendäre "Rocky"-Reihe fällt bei dem Schauspieler dagegen komplett durch. "Die 'Rocky'-Filme interessieren mich nicht die Bohne, weil es verdammte Sportfilme sind", erklärte er im Podcast. Parallel lobt Seth ausführlich die Karriere von Arnold Schwarzenegger (78) und schürt damit die altbekannte Frage: Stallone oder Schwarzenegger – wer ist der erfolgreichere Actionheld?

Die Debatte begleitet Fans bereits seit den 80er-Jahren, als Schwarzenegger mit Sci-Fi-Hits und Stallone mit Franchises wie "Rocky" und "Rambo" an den Start gingen. Seth hat hierzu eine deutliche Meinung und outet sich damit als klarer Schwarzenegger-Fan. Laut dem Kanadier habe der frühere Bodybuilder "Hunderte der größten Filme aller Zeiten" in seiner Vita und verweist auf Blockbuster wie "Terminator 2" und "True Lies". Sein Gesprächspartner Ike pflichtet ihm bei und schwärmt außerdem von dem Kultklassiker "Predator", den er noch über allen Stallone-Filmen sieht.

Sylvester Stallone blickt auf eine Karriere zurück, die fast sechs Jahrzehnte umspannt. Der Filmstar ist dafür bekannt, sich immer wieder aus dem Karrieretief zurückgekämpft zu haben – ganz ähnlich wie seine legendäre Figur Rocky Balboa. Neben seiner Filmkarriere ist Stallone seit Jahren verheiratet und Vater von fünf Kindern. Interessanterweise hat er selbst kein Problem damit, schlechte Filme in seiner Filmografie einzugestehen: "Stop! Oder meine Mami schießt" bezeichnete er öffentlich als den schlechtesten Film seiner gesamten Karriere.

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Getty Images Seth Rogen im November 2021

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Getty Images Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone im Juni 2015

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United Archives GmbH/ActionPress Sylvester Stallone als Rocky Balboa in "Rocky", 2006