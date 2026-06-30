"Das tut weh": Kicker Florian Wirtz meldet sich nach WM-Aus

Es war ein Schock für ganz Deutschland: In der Nacht von Montag auf Dienstag schied die deutsche Fußball-Nationalmannschaft überraschend gegen Paraguay aus der Weltmeisterschaft aus. Nach dem unerwarteten Aus meldete sich Nationalspieler Florian Wirtz (23) nun auf Instagram zu Wort – und fand dabei bewegende Worte. "Das tut weh. Die Weltmeisterschaft ist für uns vorbei und es ist schwer, gerade jetzt die richtigen Worte zu finden", schrieb der Kicker in dem emotionalen Posting an seine Fans.

In seinem Statement betonte Florian, dass das Team alles gegeben habe, was möglich gewesen sei. "Wir kamen hier mit großen Träumen, haben alles als Team gegeben und es war dennoch nicht genug am Ende", so der Fußballprofi. Dabei hob er besonders die Unterstützung der Fans hervor – egal ob vor Ort oder zu Hause auf der Couch: "Diejenigen, die mit uns gereist sind, und alle, die zu Hause zuschauten. Wir haben es bei jedem Schritt gespürt." Trotz der Niederlage blickt er nach vorn: "Ich bin stolz darauf, dieses Land und dieses Team zu vertreten. Wir brauchen etwas Zeit, um das zu verarbeiten, aber wir werden zurückkommen."

Auch Joshua Kimmich (31) fand nach dem WM-Aus deutliche Worte. Einen Rücktritt aus dem DFB-Team schloss er aber klar aus: "Ich werde immer die Power haben für einen neuen Anlauf. Was ich niemals tun werde, ist aufgeben", sagte der Kapitän bei MagentaTV. Gleichzeitig lieferte er eine knallharte Abrechnung mit dem Auftritt der Mannschaft und nahm sich und seine Kollegen in die Pflicht. "Fakt ist, dass wir das all den Menschen zu Hause nicht geben konnten. Das ist sehr, sehr schade", erklärte Joshua. Und weiter: "Gerade in einer Zeit, wo es uns, glaube ich, extrem guttun würde in Deutschland, wenn wir was haben, worauf man stolz sein kann. Die Nationalmannschaft ist es leider gerade nicht."

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Imago Florian Wirtz im WM-Spiel 2026 zwischen Deutschland und Paraguay

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Imago Florian Wirtz, Juni 2026

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Getty Images Joshua Kimmich im Juni 2025

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