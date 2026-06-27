Aaliyah: Sie ist die Freundin von WM-Star Florian Wirtz

Florian Wirtz (23) gehört bei der WM 2026 in den USA zum Kader der deutschen Nationalmannschaft. Der Mittelfeldspieler des FC Liverpool stand bislang bei jedem Gruppenspiel mit dem DFB-Team auf dem Spielfeld – gegen Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Während er auf dem Rasen glänzt, hat er abseits des Spielfelds eine treue Unterstützerin: seine Freundin Aaliyah, die als Model und TikTok-Creatorin aktiv ist. Seit Herbst 2022 sollen die beiden ein Paar sein, wie Bunte berichtet.

Großartig über seine Beziehung redet Florian grundsätzlich nicht. In einem Interview machte er jedoch deutlich, wie wichtig Aaliyah für ihn ist: "Ein wichtiger Rückhalt" sei sie für ihn gewesen, insbesondere während einer längeren Verletzungsphase, betonte er. Gemeinsame Bilder sucht man auf seinen Social-Media-Kanälen vergeblich – und auch Aaliyah, die auf TikTok rund 116.000 Follower zählt und dort regelmäßig Einblicke in ihren Alltag teilt, veröffentlicht keine Pärchenfotos. Trotzdem wurde sie immer wieder bei Spielen auf der Tribüne gesichtet, so etwa bei der EM 2024 und beim Vorbereitungsspiel gegen Ghana im März 2026. Einen besonders emotionalen Moment erlebten die beiden beim DFB-Pokalfinale 2024: Nach dem Titelgewinn von Bayer Leverkusen lief Aaliyah auf den Rasen und feierte gemeinsam mit Florian den Sieg.

Bereits als Florians Wechsel vom FC Leverkusen nach Liverpool bekannt wurde, rückte auch Aaliyah verstärkt ins Blickfeld der Öffentlichkeit. The Sun widmete ihr damals eine eigene Fotostrecke und bezeichnete sie als "schönste Frau" – ein Beleg dafür, dass das Interesse an der Frau an der Seite des deutschen Nationalspielers längst über die Grenzen Deutschlands hinausgeht. Statt öffentlicher Pärcheninszenierung stehen bei den beiden eher seltene gemeinsame Auftritte im Vordergrund. Gerade diese Zurückhaltung macht Aaliyah für viele Beobachter umso spannender, zumal sie Florian offenbar schon seit Jahren bei wichtigen Spielen und besonderen Karriere-Momenten begleitet.

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Getty Images Florian Wirtz und Aaliyah im Mai 2024

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Getty Images Florian Wirtz beim EM-Auftaktspiel Deutschland gegen Schottland, Juni 2024

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Getty Images Florian Wirtz im Juni 2024