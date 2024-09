DFB-Jungs reagieren auf Niederlande-Remis in Nations League

Die deutsche Nationalelf konnte in der Nations League einen weiteren Punkt einheimsen! Die Kicker unter Bundestrainer Julian Nagelsmann trennten sich von ihrem Gegner, den Niederlanden, nach einem aufreibenden Spiel mit einem 2:2. Nach dieser soliden Leistung melden sich nun einige Spieler der deutschen Startelf auf Instagram zu Wort. "Guter Teamgeist. Weiter geht's", hakt Mittelfeldspieler Florian Wirtz (21) das unverhoffte Unentschieden ab. Sein Kumpel und Team-Kollege Jamal Musiala (21) stimmt etwas kritischere Töne an, blickt jedoch positiv auf die bevorstehenden Spiele im Turnier: "Intensiver Kampf – nicht das Ergebnis, das wir wollten, aber wir werden im Oktober zurück sein." Und auch David Raum (26) findet klare Worte zum vergangenen Match: "Ich glaube wir sind uns einig, dass da mehr drin war und auch ein paar Dinge gegen uns liefen. Trotzdem super Teamleistung und ein geiler Fight!"

Beim Remis gegen die Niederlande hatte DFB-Coach Julian zunächst "wenig ändern" wollen, sah sich jedoch gezwungen, den Stuttgarter Stürmer Deniz Undav für den verletzten Niclas Füllkrug (31) aufzustellen. Deniz stand nach dem Spiel besonders im Rampenlicht: Er erzielte nicht nur sein erstes Tor für die Nationalmannschaft, sondern feierte im gleichen Atemzug auch noch sein Rasendebüt als Nationalelf-Kicker. Der Bundestrainer zeigte sich in der Pressekonferenz im Anschluss des Spiels zufrieden mit dem Debütanten: "Deniz hat das heute sehr gut gemacht und sich seine Chance redlich verdient."

Obwohl die deutschen Kicker mit ihrem Unentschieden gegen die Niederländer weiterhin an der Tabellenspitze ihrer Gruppe stehen, verpasste ihnen das Spiel trotzdem einen Dämpfer. Denn die Nationalelf startete eigentlich hoffnungsvoll und voller Energie mit einem fulminanten 5:0-Sieg gegen Ungarn in das Turnier. Nun richtet sich der Blick auf das nächste Länderspiel am 11. Oktober in Bosnien-Herzegowina, wo Deutschland weitere wichtige Punkte holen will.

Getty Images Deniz Undav beim Nations-League-Spiel gegen die Niederlande im September 2024

Getty Images Julian Nagelsmann beim Nations-League-Spiel gegen die Niederlande im September 2024

