Rekordverdächtig: Sané schießt schnellstes WM-Tor seit 1934

Leroy Sané (30) hat beim WM-Gruppenspiel Deutschlands gegen Ecuador Geschichte geschrieben. Der Flügelstürmer traf bereits in der zweiten Spielminute und brachte die DFB-Elf damit früh in Führung. Den Treffer bereitete Florian Wirtz (23) mit einem Zuspiel vor. Wie die Kronen Zeitung berichtet, handelt es sich dabei um das schnellste WM-Tor in der deutschen Geschichte seit 1934 – ein historischer Moment für Leroy und das deutsche Team.

Schneller als Sané war in der langen WM-Geschichte Deutschlands bislang nur Ernst Lehner. Der Stürmer hatte bei der Weltmeisterschaft 1934 im Spiel um Platz drei gegen Österreich bereits in der ersten Minute getroffen – Deutschland gewann die Partie am Ende mit 3:2. Leroys Treffer in der zweiten Minute reiht sich damit unmittelbar hinter diesem 92 Jahre alten Rekord ein.

Zum Vergleich: Das schnellste WM-Tor aller Zeiten gehört dem türkischen Stürmer Hakan Sükür, der bei der WM 2002 im Spiel um Platz drei gegen Südkorea nach gerade einmal elf Sekunden traf. Lehners Treffer von 1934 rangiert in der ewigen Bestenliste der schnellsten WM-Tore auf Platz drei. Bekanntermaßen ist die deutsche Nationalelf nun nach dem Spiel gegen Paraguay und einem nervenzerreißenden Elfmeterschießen aus der WM 2026 ausgeschieden. Bleibt, neben anderen Mannschaften, vor allem das Finale inklusive starbesetzter Halbzeitshow zu verfolgen.

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Getty Images Leroy Sané, Fußballspieler

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