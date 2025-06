Florian Wirtz' Freundin begeistert die englische Presse

Florian Wirtz' (22) Wechsel zum FC Liverpool ist so gut wie in trockenen Tüchern. Doch nicht nur das Fußballtalent sorgt in der britischen Presse für Wirbel. Auch seine Freundin Aaliyah steht im Fokus der Öffentlichkeit. The Sun ist sogar so hin und weg von der jungen Dame, die seit Herbst 2022 an der Seite des Kickers ist, dass das Magazin ihr eine ganze Fotoreihe widmete und sie darin als "bildhübsch" bezeichnete. Die Schlagzeilen machen deutlich: Aaliyah wird in Liverpool schon jetzt als stilvolle Begleitung an der Seite von Florian gefeiert.

Aaliyah ist jedoch nicht nur stilbewusst, sondern auch unterstützend an der Seite des Fußballers präsent. Während ihrer Beziehung war sie bislang eine wichtige Unterstützung für Florian, besonders während seiner langen Verletzungspause. Regelmäßig ist sie in den Stadien zu sehen, nicht selten neben Florians Vater Hans. Auch bei großen Erfolgen – wie dem Gewinn des DFB-Pokals mit Bayer 04 Leverkusen – wich sie nicht von der Seite des Profifußballers.

Aaliyah hält trotz wachsender Bekanntheit ihr Privatleben strikt geheim. Zwar hat sie auf TikTok bereits 118.000 Follower, wo sie ihre Outfits teilt und mit über zwei Millionen Likes ihre Modebegeisterung unter Beweis stellt, doch mehr als einen kleinen Einblick bekommt man nicht. Die junge Frau scheint die Balance zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre zu schätzen. Auch zuvor lebte das Paar zurückgezogen und präsentierte sich nur gelegentlich bei öffentlichen Anlässen. Es ist lediglich bekannt, dass die beiden seit Herbst 2022 ein Paar sind und derzeit zusammen in Köln wohnen.

TikTok / @aaliyahcl Aaliyah Mohamed, Freundin von Florian Wirtz

Getty Images Florian Wirtz, Mai 2025

