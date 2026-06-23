Kindheitsbrief im Fußballmuseum: Wirtz ist Fan von Neymar

Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ist aktuell eine besondere Ausstellung zu sehen, die zwei der größten Talente der deutschen Nationalmannschaft in den Mittelpunkt rückt: Jamal Musiala (23) und Florian Wirtz (23). Zu den Exponaten gehört ein handgeschriebener Brief, den Florian im Alter von zwölf Jahren an sein zukünftiges Ich verfasst hat. Darin gibt der heutige Fußballstar persönliche Einblicke in seine Träume und Wünsche – und verrät, wer ihn damals als junger Junge begeistert und inspiriert hat. Über den Brief und seine Vorbilder sprach Florian jetzt auch im WDR-2-Podcast "WDR 2 Einfach Fußball".

In dem Brief schrieb der damals 12-jährige Florian, dass er sich wünsche, eines Tages so gut zu werden wie sein großes Vorbild Neymar Jr. Neben dem sportlichen Ehrgeiz spielte aber auch das Thema Familie eine wichtige Rolle in den Zeilen des jungen Wirtz. Dass Florian heute tatsächlich auf der ganz großen Fußballbühne steht und im Rahmen der WM sogar die Chance hat, seinem Idol auf dem Rasen zu begegnen, macht den Brief zu einem besonders berührenden Zeitdokument. Neben Neymar Jr. (34) zählte übrigens auch Lionel Messi (38) zu den Vorbildern des deutschen Nationalspielers.

Florian wurde am 3. Mai 2003 geboren und zählt heute zu den talentiertesten Spielern seiner Generation. Eine kuriose Randnotiz zur Geschichte mit Neymar: Der brasilianische Superstar wusste im Frühjahr 2025 nach eigenen Angaben noch nichts von Florian – äußerte sich damals aber anerkennend über Jamal Musiala und prophezeite, dass dieser "einer der Größten" werden würde. Dass das Ausnahmetalent aus Deutschland inzwischen auch international für Aufsehen sorgt, dürfte seinen zwölfjährigen Träumen jedenfalls schon sehr nahekommen.

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Getty Images Florian Wirtz, Mai 2025

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Getty Images Lionel Messi und Neymar Jr., Juli 2022

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Imago Jamal Musiala bei einem Event in München