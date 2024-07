Nach EM-Niederlage: Florian Wirtz überrascht mit Frisur

Florian Wirtz (21) scheint nach der EM-Niederlage eine Veränderung zu brauchen! Nachdem er mit der deutschen Nationalmannschaft im Viertelfinale rausgeflogen ist, braucht er wohl ein neues Kapitel. Auf Instagram taucht ein Bild von einem Friseur auf, auf dem der Fußballer zu sehen ist. Um ihn zu erkennen, muss man allerdings zweimal hinschauen – Florian posiert mit platinblonden Haaren. Zuvor hat der Offensivspieler seine Frise in Dunkelblond getragen. Doch wie kommt sein neuer Look bei den Fans an?

Unter dem Beitrag in den sozialen Medien kommentieren viele Leute seine überraschende Frisur. Die meisten reagieren total begeistert und schwärmen von seinem neuen Style. Ein Fan schreibt: "Sieht mega aus, er kann alle Haarfarben rocken." "Ich finde, es steht ihm", lautet ein weiterer Kommentar. Aber er bekommt auch Gegenwind von ein paar Nutzern. "Jeder geht mit der Niederlage anders um" oder "Was hat er getan? Die EM hat ihn traumatisiert", kommentieren manche Follower. Aber ein Nutzer beruhigt die Diskussion und schreibt: "Es sind nur Haare. Hab gehört, dass sowas herauswächst. Und außerdem muss es ihm ja gefallen."

Ob sich der 21-Jährige von seinem Fußballkollegen Robert Andrich (29) beeinflussen hat lassen? Auch der Mittelfeldspieler überraschte kurz vor dem Viertelfinale mit einer krassen Typveränderung. Von seinen damals platinblonden Haaren stieg der EM-Star auf eine pinkfarbene Matte um. Die Experimentierfreudigkeit scheint wohl in der Nationalmannschaft zu liegen.

Getty Images Florian Wirtz beim EM-Auftaktspiel Deutschland gegen Schottland, Juni 2024

Getty Images Florian Wirtz, Maximilian Mittelstaedt und Robert Andrich im Juli 2024

