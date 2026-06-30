"Dick geworden": Christian Wolf zeigt Nachteil am Halstattoo

Mit einer guten Portion Selbstironie hat Christian Wolf (31) seine Fans zum Lachen gebracht. Der Gründer von More Nutrition, der seit 2023 mit der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin Romina Palm (27) liiert ist, teilte in einer Instagram-Story einen unerwarteten Nachteil seines markanten Halstattoos – und zwar ausgerechnet dann, wenn der Rasierer streikt. Weil ihm die Aufsätze für sein Rasiergerät ausgegangen sind, ließ er seinen Bart etwas wachsen. Danach stellte er allerdings fest, dass das optisch ziemlich unglückliche Folgen hat.

Das Problem: Bart und Tattoo am Hals gehen für ihn optisch nahtlos ineinander über. "Das ist übrigens ein Nachteil vom Halstattoo: Wenn ich meinen Bart wachsen lasse, weil ich gerade keine Aufsätze mehr habe von meinem Rasierer, geht mein Hals einfach in mein Kinn über", erklärte der Fitness-Influencer, der regelmäßig mit seinen Aussagen polarisiert, sichtlich bedröppelt in der Story. Und weiter: "Seht ihr das? Man weiß nicht mehr, wo es anfängt und wo es aufhört. Und ich finde, das sieht ganz schrecklich aus. Das sieht aus, als ob ich ein bisschen dick geworden bin."

Auf Instagram nimmt Christian seine Fans regelmäßig in seinem Alltag mit – mal mit humorvollen Einblicken wie diesem, mal mit deutlich kontroverseren Aussagen. Erst vor Kurzem sorgte der Unternehmer mit einem TikTok-Clip für Schlagzeilen, in dem er über seine Tochter Hazel und deren vermeintlich verzerrtes Bild von "normalen Menschen, die frühstücken" sprach. Der Clip löste in den Kommentaren heftige Reaktionen aus. Zahlreiche Nutzer befürchten, dass Hazel durch solche Aussagen über vermeintliche Gründe für Übergewicht ein problematisches Verhältnis zur Ernährung entwickeln könnte. "Es ist verantwortungs- und respektlos, solche Aussagen zu verbreiten", schimpft etwa ein User.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Hartenfelser Christian Wolf, Unternehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf mit ihrer Tochter Hazel, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Fitness-Influencer